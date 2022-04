SOS de las gasolineras de Castilla y León: “Si no nos devuelven el dinero adelantado, la próxima semana muchas cerraremos”

Todo el mundo habla de ello. El precio de la gasolina está por las nubes y el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un sistema bonificado para que los usuarios paguen menos. Ayer fue el primer día y lo que generó fue el enfado de todos. Los responsables de las estaciones de servicio porque es una solución que no les convence y además les toca adelantar dinero. Los clientes porque tuvieron que sufrir colas y en algunos casos la caída del sistema informático a la hora de pagar. Un problema que parece no tener fin y que podría desencadenar en la desaparición de muchas gasolineras.

El sistema de la bonificación que ha ‘inventado’ el Gobierno funciona así: las estaciones de servicio adelantan el total del descuento del 20 céntimos, de los cuales los operadores de gasolina se hacen cargo de 5 céntimos, mientras que el Estado abona los otros 15. Esto quiere decir, por ejemplo, que una estación promedio que vende unos 200.000 de combustible al mes, tenga que adelantar 40.000 euros mensuales. O lo que es lo mismo, “la ruina” para muchas gasolineras, según explica el presidente de la Federación regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio, Lorenzo Colomo, ya que recuerda que “se saca muy poco margen de beneficios e incluso, a veces, se trabaja a pérdidas.

La solución: bajada del IVA

Colomo advierte de que para muchas estaciones de servicio esto podría suponer el cierre definitivo ante la falta de liquidez. “El Gobierno de España debería bajar el IVA de los carburantes de forma inmediata. La única manera de bajar el precio era hacerlo mediante la bajada del IVA. La mejor medida porque además ayudaba a controlar la inflación. Las gasolineras, sin márgenes comerciales ya, están abocadas a la quiebra en cuestión de meses si no revertimos la situación”, denuncian desde la Federación regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio. Hasta el punto de que su presidente advierte de que “tenemos un gravísima en las estaciones de servicio, estamos a días de tener que cerrar por falta de liquidez”.

Y es que, el Gobierno se ha comprometido a hacer esta devolución “la próxima semana", pero en su opinión, “una demora puede provocar el cierre, porque conocemos los plazos de pago con los que trabaja Hacienda. Necesitamos que esa declaración de intenciones se materialice”, insiste Colomo, quien insiste en que es necesario que a partir de la próxima semana lleguen los pagos, “porque muchos son pymes y autónomos que no pueden adelantar ese dinero, el Gobierno no se ha dado cuenta de que llevamos en pérdidas 2 años y que su idea no es viable”.

Un empleado llena el depósito de un automóvil ICAL

Como ya se ha podido comprobar, los precios se mantienen igual en los tabloides exteriores de las gasolineras y el litro se cobra como siempre en el surtidor. Es en la caja donde se tiene que hacer la bonificación al salir el ticket. Por ejemplo, servidor que escribe repostó 45 litros de gasolina 95 por 85,05 euros, a los que le han descontado 11,41. En total tuve que pagar 73,64 euros. Una medida que afectará tanto a particulares como empresas y autónomos y que beneficiará a los cerca de 1,5 millones de conductores censados en la Comunidad. Tomando como referencia el consumo mensual de hidrocarburos en Castilla y León, que ronda los 140 millones de litros de diésel y gasolina 95, la rebaja supone un ahorro mensual cercano a los 33 millones de euros. Es decir, cien millones hasta el próximo 30 de junio, según los datos que maneja la Delegación de Gobierno en la Comunidad, y que ha dado a conocer la delegada Virginia Barcones.

El Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que las estaciones de servicio podrán solicitar la devolución de las bonificaciones. Aunque aseguran que es sencillo, no piensan así los responsables de las gasolineras. Para hacerlo, deberán presentar mensualmente la solicitud ante la Agencia Tributaria en los primeros quince días naturales de mayo, junio y julio. Asimismo, el operador también podrá solicitar, antes del 15 de abril, un anticipo a cuenta que cubriría el 90% del volumen medio mensual de ventas del ejercicio 2021. Y en esto, Colomo ve otro problema. “Hemos pedido a Hacienda que, por favor, tengan mano ancha con esto, muchos empresarios no saben ni cómo hacerlo, y es posible que se cometa un fallo y posteriormente tengan que devolver la ayuda o incluso una sanción”, alerta Colomo.

Fallos informáticos

Otra cuestión que se ha convertido en un problema en las estaciones de servicio es el sistema de pago. La gasolinera deberá hacer constar en los recibos para el cliente el importe de la operación, distinguiendo el precio antes de aplicar el descuento y después de aplicarlo, así como el importe de la bonificación, o en su lugar hacer una referencia expresa a la aplicación del descuento recogido en el Real Decreto. Pues bien, esto ayer no pasó en muchas gasolineras “Hemos tenido que modificar los sistemas informáticos en 36 horas y eso normalmente se tarda diez días”, lamenta.

Un SOS que se lanza desde las estaciones de servicio que viene de lejos, ya que se viene arrastrando desde que se desató la pandemia, con el correspondiente desplome del consumo de carburantes al eliminar la movilidad, y que ha supuesto que "el 80% de estas empresas estén ahora mismo en pérdidas".

Sigue los temas que te interesan