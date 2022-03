Pascual niega un acuerdo con Igea para la portavocía del Grupo Mixto: "Los tres podemos serlo"

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha negado que tenga ya un acuerdo cerrado con Ciudadanos y Francisco Igea para darle a este la portavocía del Grupo Mixto como ha dejado entrever el que fuera portavoz de la Junta. “No he llegado a ningún acuerdo en estos momentos con nadie”, ha asegurado el abulense, tras la reunión de ronda de contactos que ha mantenido con el presidente de la Mesa de las Cortes, Carlos Pollán, durante esta mañana.

Pascual ha avanzado que mantendrá una reunión con Igea (Ciudadanos) y Pablo Fernández (Unidas Podemos) para decidir quién es el portavoz del Grupo Mixto, pero ha adelantado que no se descarta para serlo él también. “Me voy a sentar con los dos, y si no hay acuerdo la Mesa decidirá. Los tres podemos ser portavoces y no he llegado a ningún acuerdo en estos momentos”, ha asegurado.

Además, “a día de hoy” tiene claro que votará no a la investidura de Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, “soy muy claro y en estos momentos es no”.

“Seré el mismo, pero más reivindicativo”

Sobre la reunión mantenida con Pollán, “distendida y cordial”, Pascual ha asegurado que ha servido para trasmitir “todos los problemas” que tiene la provincia de Ávila, “sobre todo en cuestión de sanidad”. Además le ha advertido de que “seguirá siendo el mismo”, es decir, “colaborando con propuestas buenas para mejorar, pero siendo “más reivindicativo” que la anterior legislatura. Por último ha adelantado que el nuevo presidente de las Cortes le ha dicho que “quiere contar mucho con las provincias”.

