Igea se opone a la investidura de Mañueco y avisa a Pollán de que será "su peor pesadilla"

El único procurador de Ciudadanos en las Cortes, Francisco Igea, ha sido el encargado de estrenar la ronda de contactos con el nuevo presidente de la Mesa, Carlos Pollán, donde ha reconocido que se ha “negado a validar” el acuerdo de propuesta de Gobierno entre Mañueco y García-Gallardo. Además, ha asegurado que en un tono cordial le ha asegurado a Pollán que será “la peor de sus pesadillas” sobre todo en las políticas de derechos y libertades que se pongan en marcha en las Cortes.

“Nos negamos a validar un acuerdo inexistente. No hay ningún ciudadano que entienda en qué consiste el acuerdo firmado entre Mañueco y García-Gallardo. Lo he leído tres veces, pero no lo entiendo. Estamos a favor del bien y en contra del mal, pero no hay ni una sola medida ni iniciativa concreta”, ha reprochado el procurador liberal. “Solo sabemos quién tiene que temer a este nuevo Gobierno”, en referencia a las palabras de Espinosa de los Monteros el pasado martes. "No hay ni una sola propuesta de cambio, ni de política social, ni de Educación, esperemos que haya un acuerdo oculto", ha insistido.

“Salgo de esta reunión donde hemos mostrado nuestra voluntad de que haya gobierno tan pronto como sea posible, la situación económica y social no aguanta un día más sin gobierno”, ha comenzado afirmando, ya que “los sectores económicos no pueden seguir sin instrucciones” de un Gobierno que lleva en funciones desde el pasado mes de diciembre. “Necesitamos medidas ya”. Igea ha recordado que no tiene sentido que algunos partidos estén exigiendo ya a nivel nacional y “aquí no se haga”.

“Alguien está claro que no está diciendo la verdad”, ha comentado en referencias a los acuerdos a los que han llegado PP y Vox. Además, ha pedido al candidato Mañueco que se prepare más la sesión de investidura que sus dos últimas intervenciones en público.

Igea ha recordado que de la famosa Agenda España que presentó Vox un día antes de la composición de la Mesa de las Cortes “no quedan ni los restos”. “Solo una mención a la inmigración ordenada”.

A la espera de la portavocía

Sobre la composición de los grupos ha expresado que tiene que esperar a que se formen el resto para formalizar el Mixto. "Es pronto todavía, tenemos que esperar, hablar y llegar a un acuerdo". Y sobre su primer contacto con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán ha asegurado que han hablado de que "las Cortes tienen que ser control total del Legislativo, para ello he solicitado que ponga las herramientas necesarias para un funcionamiento correcto”. Además, ha preguntado si va a ver una composición de investigación, sobre todo haciendo hincapié en la situación de las residencias durante la pandemia, “de la que ya no hemos vuelto a saber nada”.

