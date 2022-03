Guerra Soria Ya-PSOE: "No votamos a su candidata a las Cortes porque no tenía posibilidades"

La formación Soria ¡Ya! ha denunciado la campaña para “menoscabar la imagen y su trayectoria” por parte de “representantes del PSOE” que están realizando en redes sociales y medios de comunicación, por este motivo han enviado un comunicado para dar respuesta, aunque “aceptamos la crítica constructiva y que es un juego en el que vamos a hacer todo lo posible por no entrar”, es significativo que esta campaña llevada a cabo por el PSOE comenzase la semana posterior a las elecciones del pasado 13 de febrero. “Somos conscientes de que molestamos y que nuestra presencia trastoca muchos planes y condiciona muchos cargos”.

Esta campaña de desprestigio reconoce que “ha subido de nivel” tras la votación de la Mesa de las Cortes de Castilla y León del pasado 10 de marzo.” Desde el PSOE se acusa a Soria ¡YA! de ponerse de perfil ante la extrema derecha por no votar a su candidata, Ana Sánchez. Desde el PSOE juegan con el desconocimiento del funcionamiento de las instituciones por parte de la ciudadanía y de cómo se eligen los cargos de la Mesa. A diferencia de la investidura del presidente de la Junta, no hay opción a oponerse a un candidato, es decir, no existe la opción de votar con un ‘No’, algo que habríamos hecho de haber sido posible, tanto al candidato de Vox como a la del PSOE. Es por esto que decidimos votar en ‘Blanco’”.

"No es ponerse de perfil"

“No votar a la candidata del PSOE no es ponerse de perfil ante la extrema derecha, es simplemente, desde la libertad de voto, no apoyar a una candidatura que no tenía posibilidades”, aseguran en un comunicado.

“Nos llama la atención que desde el PSOE hayan criticado con tanta saña algo que ellos mismos hicieron en noviembre de 2021. Hace tan solo cuatro meses, el alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, mantuvo una reunión con Alfonso Fernández Mañueco para poner fecha a proyectos pendientes como la Audiencia, la ‘revisión’ del proyecto del Centro de Salud Soria Norte y la estación. Es decir, un miembro del PSOE se reunió con el presidente de la Junta de Castilla y León, cuyo partido lleva 35 años en el poder, para conseguir beneficios para Soria capital. No entendemos por qué en el caso de las negociaciones de Soria ¡YA! con la misma persona y el mismo partido, se monta semejante campaña de desprestigio aduciendo los 35 años de olvido de la Junta, cuando los objetivos de ambas reuniones eran los mismos: conseguir proyectos e inversiones para Soria y provincia. Parece que el diálogo y la búsqueda de acuerdos es válida según quién sea el protagonista y según quién consiga beneficios para Soria y así ponerse la medalla.

Desde Soria ¡YA! aseguran que hicieron “todo lo que estuvo en nuestra mano para que la presidencia de las Cortes acabara siendo del PP, negociando hasta el último minuto nuestro voto en blanco. Algo que el Partido Popular no aceptó, prefiriendo ceder la presidencia a Vox, y cerrando así cualquier apoyo por nuestra parte. Por mucho que se empeñen desde el PSOE, los únicos partidos que votaron al actual presidente de las Cortes fueron PP y Vox, nadie más”.

