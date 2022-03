Mañueco garantiza que la ley contra la violencia de género autonómica continuará en vigor

El presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este viernes el pacto alcanzado el jueves con Vox para gobernar Castilla y León en coalición. "El pacto es fruto del diálogo, es fruto del mandato que nos han dado en las urnas los electores de Castilla y León", ha dicho, tras la reunión del Comité de Presidentes del PP de Castilla y León, con los dirigentes de cada una de las nueve provincias. "Este pacto permite desterrar el fantasma de la repetición electoral y va a ofrecer un Gobierno solido y estable", ha recalcado.

Mañueco niega que la ley contra la violencia de género vaya a ser derogada

El presidente en funciones ha negado que la ley contra la violencia intrafamiliar vaya a sustituir o modificar la norma contra la violencia de género autonómica. Según ha dicho, en Castilla y León ya existe "un plan de violencia intrafamiliar" y que la apuesta es "convertir ese plan en ley", pero sin tocar ningún aspecto de la norma contra la violencia de género. "Queremos que haya una protección mayor para las personas que puedan sufrir violencia en el entorno familiar", ha dicho. Mañueco ha incidido en su compromiso contra la violencia de género. "Yo estoy siempre con las víctimas", ha dicho.

Mañueco ha asegurado que el objetivo del acuerdo con Vox es "afrontar los grandes retos sociales y económicos que tenemos por delante". "No queríamos una repetición electoral", ha afirmado, y ha recordado que prometió que los comicios no volverían a producirse y que ha cumplido "con su palabra". Además, ha asegurado que el compromiso del PP con Europa y con el Estado de las autonomías, y con "la igualdad entre hombres y mujeres", está reflejado en el pacto.

Según ha dicho Mañueco, esta nueva ley supondrá una "protección social adicional" que será complementaria a la que refleja la ley de violencia de género. "Vamos a garantizar a las personas que en el ámbito intrafamiliar tengan alguna situación de violencia", ha asegurado, remarcando que ambas leyes podrán coexistir sin problemas. "La ley de violencia de género existe y va a seguir existiendo", ha concluido.

Mañueco, en respuesta a Donald Tusk y Pablo Casado: "Este acuerdo es perfectamente explicable para cualquier persona del PPE"

El presidente en funciones ha respondido a las críticas del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Donald Tusk, que este jueves calificó como "triste" el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León. "Este pacto surge del mandato de la Junta Directiva Autonómica y del Comité Ejecutivo Nacional, en el que se daba el respaldo para seguir negociando y mantener un Gobierno que el propio Pablo Casado calificaba de éxito", ha dicho, recordando que tenía "manos libres" para negociar. Y ha asegurado que le han "sorprendido" las críticas de Casado hacia al acuerdo, ya que le trasladó "todo su respaldo" en el Comité Ejecutivo Nacional.

Ha recordado que en este proceso de negociaciones algunas fuerzas se "autoexcluyeron", en referencia al PSOE, ya que su reunión con el candidato socialista, Luis Tudanca, durante la primera toma de contacto, duró tan solo 15 minutos y mostró el total alejamiento entre ambas formaciones. "Este acuerdo es perfectamente explicable para cualquier persona del PP y del PPE y, a partir de ahí, estoy a plena disposición del señor Donald Tusk", ha dicho.

El presidente asegura que todo el compendio legislativo autonómico "continuará en vigor" tras el pacto

Sobre el reparto de consejerías entre PP y Vox en el futuro Ejecutivo, Mañueco ha afirmado que aún no se ha concretado y que su prioridad es fijar pronto el debate de investidura. "Estamos trabajando en tener cuanto antes el debate de investidura, es en lo que estamos trabajando", ha dicho, asegurando que las cuestiones relativas a la conformación del Gobierno no se han concretado aún. "No hemos hablado de ello", ha dicho, y ha asegurado no tener "líneas rojas" a este respecto.

Con respecto a la cuestión migratoria, Mañueco ha asegurado que no se va a producir ningún cambio en la política de inmigración que ha llevado a cabo la Junta hasta ahora y que Castilla y León "es una tierra de acogida". "Vamos a ser un Gobierno que vamos a atender a los inmigrantes que vengan a esta tierra y que respeten la ley", ha afirmado.

El presidente en funciones ha asegurado, además, que el decreto de memoria histórica no va a ser derogado –en la línea que marca el acuerdo, que no menciona esta petición de Vox– y que todo el compendio legislativo autonómico "continuará en vigor" a pesar del acuerdo con Vox. De cumplirse, las principales exigencias de la formación de Juan García-Gallardo en el ultimátum que presentó el miércoles para presionar a Mañueco quedarían definitivamente en papel mojado.

