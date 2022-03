Por Ávila duda entre los candidatos a las Cortes o la abstención

Por Ávila está pendiente de conversaciones de última hora para decidir la postura de su voto la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. El procurador de la formación abulense, Pedro Pascual, aún no tiene decidido si apoyará a alguno de los candidatos que se presenten o si optará por la abstención. Todo dependerá de lo que queda suceder hasta la mañana del mismo jueves en cuanto a posibles negociaciones con los partidos implicados.

De momento, XAV confirma que no ha habido conversaciones con ninguno de los partidos que presentarán candidatos a la Presidencia de las Cortes. Lo hará el Partido Popular, que todavía no ha anunciado a quién propondrá; también lo hará el PSOE, que ya ha hecho público que su candidata será Ana Sánchez; y parece que también VOX presentará a su candidato o candidata, porque todavía no se ha pronunciado.

El resto de formaciones se mantienen a la expectativa, aunque Unión del Pueblo Leonés (UPL) ya ha anunciado que se abstendrá en esa votación para elegir al presidente de las Cortes regionales, en principio para los próximos cuatro años.

Será este jueves a partir de las 12,00 horas cuando se celebre la sesión constitutiva de las Cortes, que será presidida inicialmente por el procurador electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de secretarios, por los dos más jóvenes, y en esa sesión se elegirá tanto al presidente de las Cortes como a los componentes de la Mesa.

Para esas votaciones, Por Ávila todavía no ha tomado ninguna decisión definitiva. La formación abulense tuvo una única convocatoria por parte del partido ganador de las Elecciones Autonómicas del pasado día 13 de febrero, el Partido Popular, pero a la que no acudió ningún representante abulense al no estar asegurada la presencia en la misma del candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, condición que fijó XAV para asistir a ella. Desde ese día, que que el pasado 28 de febrero, no ha habido más contactos con este partido, según aseguraron fuentes de Por Ávila.

Llamada de Tudanca

Tampoco las ha habido con el PSOE, afirman esas mismas fuentes, más allá de una llamada de Luis Tudanca, el cabeza de lista socialista en las pasadas elecciones, para informarles de la intención de su partido de presentar la candidatura a la Presidencia de las Cortes, pero la charla no pasó de esa cuestión meramente informativa.

Y tampoco las ha habido con ningún otro partido, por lo que, salvo cambios de última hora en forma de negociaciones o conversaciones en la jornada de este miércoles o en la mañana del jueves, Pedro Pascual se presentará a la sesión constitutiva sin tener base para apostar por alguno de los candidatos a la Presidencia, por lo que, de ser así, todo apunta a una abstención de Por Ávila, postura que podría variar en el caso de que antes de las 12,00 horas del jueves hubiera algún acercamiento con alguno de los candidatos que permitiera a Por Ávila el poder cambiar de opinión, algo en lo que no hay depositadas demasiadas esperanzas.

