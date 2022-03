Vox cree que las negociaciones con Mañueco “pueden llegar a muy buen término”

La formación política Vox dijo este lunes que “pueden llegar a muy buen término” las negociaciones que para formar Gobierno en Castilla y León están manteniendo con el presidente de esta autonomía y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, según ha informado la agencia Ical.

Así lo aseguró el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, quien compareció junto a la coportavoz de la formación ultraderechista, Patricia Rueda, tras la celebración del Comité de Acción Política de este partido.

De hecho, respecto a los contactos mantenidos entre Vox y el PP en Castilla y León tras las elecciones del pasado 13 de febrero, Buxadé señaló que estas negociaciones “están vivas”. “Confiamos en que al final pueden llegar a muy buen término para los españoles de Castilla y León”, afirmó.

El partido de Santiago Abascal ha exigido a Mañueco entrar en el Gobierno y ha insistido en que no le apoyarán desde fuera. Al mismo tiempo, este jueves se constituyen las Cortes de Castilla y León, por lo que, con la elección del presidente y la mesa de esta institución, ya podrá vislumbrarse si hay un acercamiento entre Vox y el PP.

"Políticas" frente a "etiquetas"

Por otra parte, Buxadé fue preguntado por el hecho de que el eurodiputado del PP y organizador del próximo congreso de este partido, Esteban González Pons, se haya referido a Vox como “extrema derecha”. En sentido, Buxadé afirmó que, a estas alturas de la existencia de Vox, “las etiquetas dan igual”, puesto que lo que importan no son las denominaciones, sino las “políticas” que se aplican desde las instituciones.

Añadió que por parte de Vox no influirá que desde el PP se los defina como de “extrema derecha”, puesto esta calificación “ya no significa nada” y no tiene que "impedir acuerdos" para "desalojar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

