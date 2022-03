Francisco Igea, ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid

“Ayer un episodio de dudosa angina que me obligó a ingresar en el HCU. Hoy parece ser me harán un cateterismo para ver el estado de las cañerías. No se asusten si no tuiteo mucho. Espero disfrutar de unas cuantas primaveras más. Gracias a Iratxe y a todo el personal del HCU”, aseguraba Francisco Igea a través de su cuenta de Twitter.

Ayer un episodio de dudosa angina que me obligó a ingresar en el HCU. Hoy parece ser me harán un cateterismo para ver el estado de las cañerías. No se asusten si no tuiteo mucho. Espero disfrutar de unas cuantas primaveras mas. Gracias a Iratxe y a todo el personal del HCU pic.twitter.com/hPoGeQdAz1 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) March 2, 2022

Fuentes de Ciudadanos han asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, que el único procurador electo de la formación naranja en las Cortes de Castilla y León tras el 13-F “está bien” aunque será sometido a diversas pruebas este miércoles, 2 de marzo.

