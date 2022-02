Casado aleja a Mañueco de un acuerdo con VOX: "Tenemos límites para pactar. Nunca vamos a renunciar a nuestros principios"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha mostrado su apoyo este martes al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la hora de conformar un Gobierno en solitario del que no forme parte Vox. "Alfonso Fernández Mañueco acaba de pedir un gobierno fuerte, estable y en solitario. Y Alfonso para ello tiene todo nuestro apoyo, para llevarlo adelante con nuestros principios siempre presentes", ha asegurado tras la celebración del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Casado, ha suscrito los principios que para él son "innegociables" a la hora de llegar a cualquier acuerdo, y que coinciden con los expuestos por Mañueco esta mañana tras la celebración de la Junta Directiva Autonómica del PP regional. "Tenemos límites para pactar. Nunca vamos a renunciar a nuestros principios", ha asegurado. Y ha hecho referencia a las que considera líneas rojas para el partido en cualquier acuerdo. "Para nosotros la igualdad no es negociable, ni la cohesión territorial, ni la integridad autonómica ni la integración en Europa", ha dicho. Además, ha incidido en que el PP no aceptará nunca "el revisionismo constitucional" ni "el colectivismo que busca dividir a las personas por el color de su piel, su genero, su acento o su orientación sexual".

Casado aleja la posibilidad de un pacto con Vox

El presidente del PP ha lanzado varios dardos a Vox, la formación con la que su partido parece condenada a entenderse según los resultados del pasado domingo, que otorgaron a los populares 31 escaños –a diez de la mayoría absoluta– y 13 a la formación de Santiago Abascal. Casado ha asegurado que el PP "nadie está en condiciones de ejercer ninguna tutela" sobre el PP y ha alertado sobre el riesgo del extremismo, con una clara intención de desmarcarse de Vox. "La semilla del populismo y del radicalismo puede tardar más o menos en dejar ver su fruto, pero siempre es un fruto amargo para las sociedades que lo cultivan", ha señalado.

Además, ha asegurado que "los populismos" siempre "empeoran todos los conflictos" y que "no creen en la política como tarea para la convivencia". "Yo no estoy en política para llegar como sea donde sea y para hacer lo que sea, no fue ese el mandato que recibí de mi partido", ha señalado, dejando entrever que le incomoda llevar a Vox como compañero de viaje hacia futuros Ejecutivos. Además, ha presentado al PP como alternativa a los extremos. "El PP es el centroderecha español y la alternativa a populismos y radicalismos a izquierda y derecha. Nunca nos vamos a cansar de ser como somos", ha recalcado.

Casado ha mostrado su intención de "conformar una mayoría social" y ha rechazado "hacer equilibrios sobre minorías radicalizadas", en una nueva referencia velada a la formación de Abascal. "Nuestro espacio electoral no es una pequeña parte de una derecha partida por tres, es la hegemonía del inmenso espacio de centro reformista español", ha asegurado, evocando la idea tantas veces repetida de que el PP debe volver a ser la nave nodriza del centroderecha español. Además, ha acusado a Vox, de nuevo de forma velada, de estar más preocupado "por sustituir al PP" que por "cambiar" al Gobierno de Pedro Sánchez. "Lo segundo les resulta imposible y lo primero les avisamos de que jamás ocurrirá", ha señalado con contundencia.

El líder del PP asegura que Génova no tuvo nada que ver en el anticipo de elecciones

El líder popular ha celebrado la victoria del partido en las elecciones de Castilla y León y ha asegurado que este triunfo se ha logrado "a pesar de las trampas y mentiras" del PSOE. "Sanchez ha usado el CIS para cambiar la tendencia electoral, ha usado el Congreso para hacer oposición a un Gobierno autonómico y el BOE para comprar votos y hasta los fondos europeos para hacer propaganda. Esto es democráticamente inadmisible", ha afirmado.

Además, ha asegurado que de no haberse convocado los comicios de forma anticipada, Mañueco "se tendría que haber limitado en solo unas semanas a ceder el Gobierno al PSOE de Sánchez y Tudanca" ya que, a su juicio, hubiera triunfado esa hipotética moción de censura que, según el PP, planeaban los socialistas y Ciudadanos en la región. Por otro lado, Casado ha negado que la cúpula del PP estuviera detrás de este adelanto electoral. "Jamás esta Dirección Nacional ha presionado, ni siquiera opinado, sobre el adelanto electoral en Castilla y León", ha dicho, asegurando también que nunca se había vivido "una campaña de posverdad tan corrosiva como esta".

El presidente del PP ha insistido en "rechazar el bloque de ruptura que forman hoy los populismos a un lado y a otro" y en que su partido debe ser el que "convoque a la inmensa mayoría de españoles que no están dispuestos a que se pongan en cuestión los avances de los últimos 40 años". Además, ha comparado las perspectivas electorales de su partido con las de otras formaciones de centroderecha europeas, que a su juicio están en una situación más problemática. "Echemos un vistazo a la derecha alemana, francesa o italiana, miremos lo que ha sucedido hace apenas unas semanas en Portugal. Sin embargo, nuestra recuperación se está produciendo y ya estamos en cabeza", ha asegurado.

Casado ha recordado lo que para él son hitos de la historia de su partido. "Somos la familia política que fundo la Unión Europea y que vertebró la Alianza Atlantica y que defiende la globalización. Somos el partido que fundó el euro, el partido de los 7 millones de empleos, el partido que cree en la igualdad real de oportunidades", ha dicho. Y ha lanzado otra advertencia a Vox. "Somos el partido que defiende el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos, sin buenismos pero tampoco con xenofobia".

