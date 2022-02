Mañueco se alinea con Génova: "Quiero un Gobierno en solitario"

El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha alineado este martes con la posición de la dirección nacional del PP y ha asegurado que descarta formar un Ejecutivo de coalición con Vox. "Quiero un Gobierno en solitario", ha afirmado con rotundidad en su intervención tras la celebración de la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Castilla y León.

Mañueco se ha mostrado dispuesto a "dialogar con todos" pero ha remarcado que no quiere un Ejecutivo "débil y fracturado", y ha puesto como ejemplo de ello al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. "Quiero un Gobierno con pilares firmes, sin trajes prestados y sin tener la espada de Damocles encima", ha dicho, asegurando que su futuro Ejecutivo tendrá "una sola voz" y que debe surgir de "un pacto parlamentario sólido". Además, Mañueco ha lanzado un dardo a Vox y ha asegurado que la "igualdad entre hombres y mujeres" será un principio innegociable en las negociaciones, en referencia a la exigencia anunciada ayer por la formación de Santiago Abascal de que se derogue la ley de violencia de género autonómica para que el PP recabe su apoyo.

Principios innegociables en la negociación

Mañueco ha asegurado que comenzará su proceso de negociaciones para la formación del nuevo Gobierno con los partidos que han obtenido una mayor representación en las Cortes de Castilla y León, en referencia a PSOE y Vox, y ha asegurado que tiene intención de "dialogar con todas las fuerzas políticas". Con todo, el presidente en funciones ha advertido de que no hay líneas rojas pero sí una serie de "principios" que no serán "negociables" para el PP en este proceso. Entre estos ha destacado "la igualdad social y entre hombres y mujeres", en referencia a Vox, o "la cohesión territorial", en referencia a los nuevos partidos provinciales. "No vamos a ceder a chantajes de apoyos por privilegios de unas provincias sobre otras", ha asegurado.

Además, ha lanzado un dardo a Unión del Pueblo Leonés y ha recordado que "la integridad autonómica no es negociable" y que el PP no va a contribuir a "trocear la comunidad". También ha asegurado que "el modelo autonómico no es negociable", en referencia a la posición de Vox en contra del estado de las autonomías, y también plantea como pilar fundamental e intocable "la defensa de la unidad de España y la integración en Europa".

Mañueco durante la celebración de la Junta Directiva Autonómica del PP de Castilla y León, este martes en Valladolid.

Mañueco ha lanzado también una advertencia a Vox, después de que el líder del partido, Santiago Abascal, insinuara durante la noche electoral que su candidato, Juan García-Gallardo, debía ser el nuevo vicepresidente autonómico. "Esto no va de sillones. Se equivoca quien hace números sin hablar de proyectos. Se equivoca quien quiere equiparar la situación de hoy con la situación de hace tres años, porque quien ha ganado las elecciones es el PP", ha señalado.

Además, ha asegurado que cualquier acuerdo de cara a la formación de un nuevo Ejecutivo pasa por "tener el programa del PP como referencia". "Todas las hipótesis de Gobierno pasan por el mismo sitio, por el PP de Castilla y León, y vamos a tener la inteligencia y la moderación para dar un Gobierno a esta tierra", ha recalcado.

Mañueco se muestra "satisfecho" con los resultados

Mañueco ha asegurado que el PP va a estar "a la altura de las circunstancias" y que esta "muy satisfecho por el resultado obtenido". "El que saca más votos gana, el que saca más escaños gana, el que sube en escaños gana", ha dicho, obviando que su partido ha sumado 50.000 votos menos que en la anterior cita electoral y ha tenido el peor resultado histórico desde las primeras elecciones autonómicas.

El presidente en funciones ha justificado la convocatoria de elecciones anticipadas y ha asegurado que tomó la decisión para "otorgarle la voz y el voto al pueblo de Castilla y León". "Convoqué estas elecciones para evitar que el futuro de la región se decidiera en despachos, sin transparencia y apoyado en tránsfugas", ha dicho, asegurando también que el nuevo Ejecutivo no tendrá "la amenaza constante de una moción de censura", en referencia a las acusaciones que hizo a su exsocio, Ciudadanos, de estar planificando una moción con el PSOE para desbancarle del poder. Mañueco ha afirmado que "aquellos que apostaban por mociones de censura y por la falta de transparencia" han perdido las elecciones. "PSOE, Ciudadanos y Podemos han perdido 19 escaños de 81, las personas de Castilla y León les han dicho con claridad: "así no", ha señalado con rotundidad.

Estas declaraciones del presidente en funciones se producen solo dos días después de las elecciones autonómicas del 13-F en las que el PP fue la primera fuerza, con 31 escaños, pero quedó a 10 de la mayoría absoluta. Esto obliga a los populares a buscar apoyos parlamentarios externos de cara a la investidura, prevista para el próximo 31 de marzo, o a integrar a alguna de las otras formaciones con representación en el próximo Ejecutivo, algo que Mañueco ha descartado por completo.

