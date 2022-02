Virginia Barcones se compromete a la “apertura inmediata” del Centro de Día de Coreses

La delegada del Gobierno en Castilla y León y vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León, Virginia Barcones, se comprometió hoy, en la localidad zamorana de Coreses, a la “apertura inmediata” del Centro de Día San Roque. “Llega el cambio y la esperanza y, en nombre del Partido Socialista de Castilla y León, quiero comprometer hoy, aquí, en Coreses, la apertura, con carácter inmediato, del Centro San Roque”, señaló.

“Tenemos ganas, un líder incuestionable, como es Luis Tudanca; un proyecto y un equipo preparado para llevarlo a cabo. Vamos a hacer esa gestión de fondos europeos del Plan España Puede para atender a nuestros mayores, trabajar en la economía de los cuidados y aprovechar esa oportunidad como una fuente de riqueza y generación de empleo”, añadió.

Virginia Barcones hizo estas declaraciones frente al Centro de Día San Roque, acompañada por integrantes de la candidatura socialista por Zamora a las Cortes de Castilla y León; el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, y el alcalde de Coreses, José Luis Salgado.

“Quería estar con los socialistas zamoranos en una extraordinaria campaña en la que hemos puesto de manifiesto que 35 años son demasiados. Nuestra tierra necesita cambio y esperanza. 35 años de abandono, de promesas incumplidas, haciendo que cada día seamos menos”, enumeró Virginia Barcones.

“Debemos todo a las personas mayores y debemos posibilitar que puedan permanecer sen sus domicilios el mayor tiempo posible y habilitar centros de proximidad. Estamos hablando de la provincia más envejecida de España. Tenemos la oportunidad del Plan España Puede, con economía social de los cuidados. A Castilla y León han llegado más de 150 millones de euros. ¿Qué ha hecho el Partido Popular con ese dinero?”, preguntó.

Atención a lo mayores

Barcones Sanz, quien afirmó que “sabemos que va a salir un nuevo PERTE, de economía social de los cuidados”, consideró que “tenemos aquí la herramienta básica para atender a nuestros mayores, para garantizarles el derecho a permanecer en sus domicilios para que tengan todos los cuidados y servicios especializados que necesitan y seguir trabajando en el envejecimiento activo” y apostilló: “ahora mismo hay recursos a través del Plan España Puede para la economía de los cuidados. Vamos a tener atendidos a nuestros mayores como se merecen”.

Además, la delegada recalcó que “es una fuente de generación de empleo para que nuestros jóvenes se puedan quedar y trabajar en la tierra que les ha visto nacer” y aseguró que los socialistas sabrán “aprovechar esta oportunidad única, probablemente, el último tren que pase por nuestra tierra” y sentenció: “No vamos a consentir que el Partido Popular sea un lastre nuevamente para esta tierra”.

El alcalde de Coreses, José Luis Salgado, incidió en que “no es casualidad” la comparecencia ante el Centro San Roque, en Coreses. “Se inauguró en marzo de 2011 y, después de once años, continúa cerrado y no porque el Ayuntamiento no haya intentado abrirlo por tierra, mar y aire, sino porque la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León”, expuso.

“Tiene unos 650 metros cuadrados, totalmente dotados, en el que la Junta puso 280.000 euros en 2010. No podemos utilizarlo para otra cosa y, en el futuro, gracias a Dios, si la Junta la gobierna el Partido Socialista, vamos a intentar abrirlo, aunque tengamos que poner dinero. Que no se le llene la boca al Partido Popular diciendo que están con los pueblos”, añadió.

