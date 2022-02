Garzón recuerda a Casado que termina la campaña sin haber visitado una macrogranja como había prometido

Patricia Martín / ICAL

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, recordó hoy al presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, que se acaba la campaña electoral, y todavía está esperando verle, como prometió, en una macrogranja de Castilla y León. Garzón, en un mitin de Unidas Podemos Segovia, aseguró que ni siquiera los populares “se atreven a defender el modelo de las macrogranjas”.

Garzón explicó que, cada mañana, de esta campaña electoral, se ha entretenido, con las declaraciones de Pablo Casado. “Le oigo con inquietud, me entretiene y me asusta, me crea un sentimiento de ambigüedad”, sostuvo, porque le causa mucha perplejidad las inventivas, mentiras, bulos e hipérboles del Casado y de Alfonso Fernández Mañueco, en las que ya no se reconocen, por esas barbaridades políticas, “ni la gente conservadora de Castilla y León”.

"Mentiras de manera directa e indirecta"

Según Garzón, son “mentiras de manera directa e indirecta” para añadir que “todavía está esperando a Casado” en su prometida visita a una macrogranja, porque el PP se encargó de extender el bulo por toda España por iniciativa de un lobby industrial de las macrogranjas, animando “a odiar más, a a la política del odio que promueve el PP”

El ministro dedicó buena parte de su intervención en el mitin de cierre de campaña de Unidas Podemos a su polémica con el líder de los populares, con una cronología de los hechos y de lo ocurrido durante los días previos al asalto del Ayuntamiento de Lorca (Murcia).

Garzón defendió que el escenario alternativo, hubiera sido debatir sobre el modelo que necesita la ganadería social, extensiva y familiar. El modelo de ganadería tradicional que cómo, por las macrogranjas, se contamina el agua potable y los suelos, para “enriquecer a los de siempre y a los fondos de inversión”.

"Estaría bien ver al candidato de las macrogranjas en otro lugar que no sea la Junta"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo que estaría bien ver a Alfonso Fernández Mañueco, “al candidato de las macrogranjas, en otro lugar que no sea en el gobierno ni en la Junta de Castilla y León”, y a la extremaderecha, también quedarse a las puertas del gobierno en esta Comunidad.

Garzón tiene claro que el escaño en liza en Segovia será para el candidato de Unidas Podemos, para Carlos Serrano, porque Alfonso Fernández Mañueco estaba muy seguro de que iba a conseguir la mayoría absoluta y ahora, siguiendo un símil futbolero, “está pidiendo la hora”.

El ministro reclamó una movilización amplia de toda la izquierda de Castilla y León. Está subiendo Unidas Podemos en circunscripciones como Segovia y de seguir así, sentenció Garzón, “el procurador va ser Carlos Serrano, el que se lo quite a la extrema derecha”.

Alberto Garzón pidió un último esfuerzo a sus compañeros en estas horas finales de la campaña electoral, para convencer al entre el 20 y el 30 por ciento de los indecisos, que aún no tienen claro su voto. Sólo están cerrados los votos ya emitidos por correo, señaló el ministro de Unidas Podemos, y todo lo demás está abierto. Les pidió que sean “hasta pesados” porque es necesario que se materialice la oportunidad de dejar fuera de Castilla y León “a la derecha reaccionaria y conservadora”.

Alberto Garzón subrayó que “en esta campaña especial, quedando claro que el PP, está pidiendo la hora” porque convocó las elecciones con unas expectativas que “no entendía nadie de los mortales” y ahora “piden la hora”, lo que se convierte en una oportunidad. “Su temor es nuestra esperanza”, remarcó.

El ministro de Unidas Podemos lamentó que el Partido Popular haga una campaña basada en “bulos, mentiras e infecciones de odio”, con las que evita no hablar de su gestión, que está basada en “recortes en Sanidad, Educación, Servicios Públicos”, así como ver cómo se resuelve la despoblación que afecta a Castilla y León. “El PP no ofrece nada solo bajada de impuestos a los ricos para que haya menos para pagar los centros de salud y los colegios. El modelo del PP es el modelo de los ricos”, resumió.

