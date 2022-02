Por la boca muere el pez: ¿Quién ha dicho estas frases durante la campaña electoral de Castilla y León?

Frases y más frases. Palabras y más palabras. Tuits y más tuits. Los 15 días de campaña electoral dan para decir y prometer muchas cosas, en ocasiones demasiadas. La suerte está echada. Y todos los candidatos a la Junta son dueños de sus palabras y de sus promesas. Recogemos los principales titulares que han dejado en mítines, en entrevistas en medios de comunicación, en los debates electorales o en las redes sociales. Un buen ejercicio de memoria para el futuro. Y es que…todos somos presos de nuestras palabras y, en ocasiones, por la boca muere el pez.

Es cierto que no ha sido una campaña marcada por la polémica ni por las descalificaciones entre los candidatos. No hemos pasado del "sanchismo" y "de los 35 años". Y para ser honestos, el premio a las frases más originales es para Francisco Igea. Con estas frases se resume la campaña de las primeras elecciones autónomicas en solitario.

Fernández Mañueco (Partido Popular)

Mi honestidad es el mejor legado que puedo dejar a mis hijas. Quiero caminar con la cabeza bien alta y que mis hijas estén orgullosas de su padre

Yo soy capaz de entenderme con todo el mundo, y lo he demostrado. No sé de dónde salió la idea de una repetición electoral, algo tendremos que decir"

Se han inventado ahora el modelo del turismo electoral… Vienen más ministros que nunca, prometen más que nunca y después de las elecciones se olvidarán de nosotros más que nunca

Quiero ser el presidente del empleo y de las oportunidades de futuro en todas las provincias

Mantendré la lucha contra las prohibiciones y las imposiciones sectarias de Sánchez

La incompetencia de Sánchez pone en peligro la recuperación y pone en dificultades a las empresas.

Nos defenderemos de Sánchez con un blindaje fiscal, con leyes, ante los tribunales o donde haga falta

Voy a poner alfombra roja a todos los proyectos que creen empleo, a todas las empresas que quieran crecer, innovar o instalarse en Castilla y León

Las CCAA hemos hecho más por España que Pedro Sánchez

Luis Tudanca (PSOE)

Si Mañueco necesita a Vox no dudará en darles la vicepresidencia y llevarán al BOCYL lo que dicen en Twitter

El PP lleva demasiados años sintiéndose impune: la trama eólica, la Púnica, el caso Perla negra

Castilla y León tendrá un gobierno feminista y paritario a partir del #13F

La democracia es mucho más fuerte que lo que quieran hacer algunos por un puñado de votos

Las instituciones no son de nadie, son de la gente. Castilla y León ya no es vuestro cortijo. Esta tierra es libre.

Estas elecciones irresponsables y repentinas no han sido una buena idea para el PP

Vamos a garantizar citas en Atención Primaria en 48 horas, a reabrir los consultorios que ha cerrado Mañueco y a reducir las listas de espera.

Francisco Igea (Ciudadanos)

Pablo Casado va a acabar con garrapatas si no anda con cuidado

Nos dicen que votemos a Mañueco que es un hombre de fiar. Podían haber dicho que es un hombre limpio, tranquilo… pero de fiar… tiene otras características

La campaña más deshonesta, hasta el chuletón es un fake

Hay un alto cargo público de su partido que ha cometido un acto ilícito. ¿Le va a cesar?

Yo estaba pidiendo material a nuestros ciudadanos mientras usted estaba escondido haciendo de Sánchez

Usted es el más sanchista de los sanchistas que hay en esta comunidad autónoma

Mañueco es capaz de prometenos que habrá Semana Santa, Fallas y San Fermines

Es una pena que no podamos preguntar alguna cosa sobre la vuelta de ‘El Cid’

Que el gobierno dependa de Vox o de Podemos es muy diferente a que dependa de Ciudadanos

García Gallardo (VOX)

No me apetece ser vicepresidente del señor Mañueco

Los niños tienen que volver a llenar los parques de Castilla y León.

Cuando retiremos las subvenciones a estos sindicatos, que hace tiempo que abandonaron a los trabajadores, tendrán ocasión para comentar programas de televisión

No estáis solos frente a las traiciones del PSOE ni tampoco frente al abandono del Partido Popular.

No queremos repetir las elecciones

Preferimos que los menas estén con sus familias, más aún cuando vemos lo que ocurre en la Comunidad de Madrid

Pablo Fernández (Unidas Podemos)

Mudanzas Mañueco condena a los castellanos y leoneses a emigrar de esta tierra

Está la opción del PSOE, el partido veleta, que vive inmerso en el baile de La Yenka, que da un paso a la izquierda en la campaña y en la precampaña y que da cuatro pasos a la derecha cuando pasan la elecciones

Queremos un futuro para Castilla y León en el que la gente se pueda quedar y quienes se han ido puedan volver.

Queremos emular con el PSOE en Castilla y León el Gobierno de España

El debate fue insustancial y manido, y falto de verdaderas propuestas para revivir a Castilla y León.

A quien tiene mucha vivienda y no la pone a disposición de la ciudadanía, hay que incentivarlo a través de una fiscalidad más alta

Proponemos la creación de una banca pública con los 65.000 millones que aún no han devuelto los bancos

Queremos que el que gane 12.000 euros pague menos y que el que gane 250.000 page más de lo que paga...

Se ve que tras 35 años de gobiernos del PP no han tenido tiempo, estaban muy liados repartiéndose mordidas.

Luis Mariano Santos (UPL)

Valladolid no tiene la culpa. La culpa la tienen los gobernantes que en su momento decidieron centralizarlo todo aquí

A mi juicio más incógnitas que certezas, y la única q yo extraigo es que si los leoneses queremos cambiar las cosas solo queda una opción

Me siento estafado, es un debate a 4 también está un tal Sánchez

Lamento que la campaña haya sido tan larga para nosotros y para los ciudadanos. A la gente también la estamos cansando un poco.

Tenemos una experiencia muy mala con los pactos que hemos realizado con el PP y con PSOE, y no vamos a dar manga ancha a ninguno de los dos

Pedro Pascual (Por Ávila)

Volvería a negociar unos presupuestos con el PP, PSOE, VOX o con el que sea

Casado ha utilizado el voto de los abulenses para llegar a dónde ha llegado y luego olvidarse de Ávila

No entiendo cómo procuradores que representan a una provincia, por una disciplina de partido, no apoyen cosas buenas para esa provincia".

Lo que he visto en política es que no se trata a todo el mundo igual

Yo era un poco hipocondríaco de pequeño y muchas veces me digo '¿no será que como era un poco hipocondríaco me hice médico porque me fío de mí?

España Vaciada

La España olvidada ha despertado

Teruel Existe ha conseguido más por su provincia en estos dos años de legislatura que lo que se había logrado en década

Estamos en contacto directo con los problemas de las personas y con las oportunidades de cada territorio

El problema de la despoblación nos afecta a todos por igual y no conoce de ideologías.

España Vaciada va a defender los intereses de todas esas provincias como ningún otro grupo, porque hacemos política de abajo arriba

