Los pueblos reyes de la España vaciada preparan el 13-F: de la “pérdida de dinero” al “nos da igual que gobierne Juan que Pedro”

A escasos días para que se celebren las elecciones del próximo 13 de febrero, en las que Alfonso Fernández Mañueco busca la mayoría absoluta, el PSOE ganar, Vox crecer, Ciudadanos seguir con vida, y el resto de las formaciones políticas continuar con representación en el hemiciclo, los pequeños pueblos se preparan para los comicios.

Lo cierto es que no con muchas ganas y con poco ambiente electoral como nos confiesan los alcaldes de Aguasal y Almenara de Adaja, del PP, o la alcaldesa de Fuente-Olmedo, del PSOE. Tres pueblos que suman, en total, 74 habitantes. El corazón de la España vaciada late, aunque no con mucha fuerza de cara a estos comicios del 13-f.

Aguasal. Juan Nieto Rodríguez, alcalde del PP: “Nos da igual que gobierne Juan que Pedro”

“No preocupan nada. Nos da igual que gobierne Juan que Pedro. Están haciendo cosas que no deberían hacer porque hablan del vaciado de España, pero ¿Cómo no se van a vaciar?”, asegura José Nieto Rodríguez, alcalde de Aguasal del PP, que apuesta por implantar nuevas empresas en el medio rural, y además por reforzar la política de vivienda en los pueblos como el suyo.

Aguasal es el municipio de la provincia de Valladolid con menos habitantes, 17, según los datos actualizados este año por el Instituto Nacional de Estadística. Una de las peculiaridades que tiene el pueblo es la historia acerca de su nombre. Según cuentan, hubo una vez una persona que empezó a picar en el suelo para encontrar agua, y como no salía, un obrero dijo: “Agua sal”, y ésta salió y desde entonces lo llamaron Aguasal.

“Pondremos las urnas en las escuelas y repartiremos las papeletas. Tendremos que aguantar ahí hasta las 20 de la tarde. Al final, votar para el Ayuntamiento de Aguasal no es lo mismo que hacerlo para unas elecciones autonómicas. Somos 17 personas, unos votarán al PP, otros al PSOE y habrá alguno que no sepa ni a quién vota”, añade el primer edil.

Todo está preparado en el pueblo pucelano para que el que quiera ejerza su derecho al voto, eso sí, con escaso ambiente de elecciones, como nos confirman desde el municipio.

Almenara Adaja. Ursino Vara, alcalde del PP: “Si no es con mayoría no nos vale”

“Si no conseguimos la mayoría, vamos a estar cerca de ella pero si no es con mayoría no nos vale”, asegura Ursino Vara Pérez, alcalde de Almenara de Adaja, que apuesta por esa cantidad de votos necesaria para que Alfonso Fernández Mañueco gobierne en solitario desde el próximo domingo, día en el que se celebrarán los comicios y rechaza un posible pacto con VOX: “Yo no lo haría”.

La localidad pucelana cuenta con solo 23 habitantes y está ubicada a más de 50 kilómetros de la capital. Está incluida en la comarca de Tierra de Pinares, limitando con la provincia de Segovia y se encuentra a 773 metros sobre el nivel del mar. Por el Oeste del municipio discurre el río Adaja, que procedente de la Tierra de Arévalo avanza hacia el río Duero.

De cara a las elecciones del domingo “la cosa está un poco parada”, nos cuenta el primer edil. Al final hay “poco ambiente electoral” y apunta también, como causas, a la presencia del coronavirus y al miedo que genera entre la población y también “al frío”. El tiempo el domingo es clave de cara a una abstención que se prevé grande.

“Hemos hablado lo de echar un par de horas por la mañana y otro par por la tarde para no estar todo el día en el Ayuntamiento, donde estará ubicada la mesa electoral”, confiesa. Aunque apunta que finalmente les tocará estar desde su apertura, a las 9.00 de la mañana hasta las 20.00 horas de la noche.

Fuente-Olmedo. Belén Sobrino, alcaldesa del PSOE: “Es una pérdida de dinero”

“Es una pérdida de dinero. No estoy muy dentro de la política, pertenezco al PSOE, pero no me apetece tirar el dinero”, asegura Belén Sobrino, alcaldesa de la localidad vallisoletana de Fuente-Olmedo, hablando de las elecciones que se van a celebrar a nivel regional este domingo.

Con 34 habitantes, el municipio vallisoletano se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Valladolid y entre dos pueblos que le dan su nombre, por un lado, la Fuente de Santa Cruz, en la provincia de Segovia, y por otro Olmedo, en la vallisoletana.

“En el pueblo no hay ambiente electoral. Nada, no hacemos nada”, confiesa Sobrino en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León. Asegura que en el municipio “hablan de que el domingo van a ir a votar” porque para ellos “es como un día de fiesta”. “Es el día en el que las señoras mayores van a salir de casa. En vez de ir al bar, que no tenemos, irán a votar”, nos explica.

La mesa electoral, con tres personas, se va a ubicar en el Ayuntamiento del pueblo y allí estarán también desde las 9.00 y hasta las 20.00. “Aquí hay seis o siete personas que no pueden votar. Es problema es que si no ejercen su derecho todos en la misma franja horaria, no podemos cerrar la mesa por lo que nos tocará estar todo el día”, finaliza.

Tres pueblos con una suma de 74 habitantes que no llega al número de procuradores existentes en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, un total de 81, que preparan ya los comicios… aunque no con muchas ganas.

Sigue los temas que te interesan