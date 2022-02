Las propuestas más originales de los partidos más pequeños del 13-F

Noticias relacionadas Elecciones 13-F: estos son los partidos políticos que se presentan en Castilla y León

El domingo cuando acuda al colegio electoral a votar en las elecciones autonómicas verá las papeletas color salmón del Partido Popular, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos o Vox. Por decirlo en términos futboleros, los grandes de la liga, los que se juegan el título y los primeros puestos de la clasificación. Luego esté el bloque de los que aspiran a ser decisivos y entrar en Europa como es el caso de UPL, Por Ávila, Soria Ya o el emergente España Vaciada. Todos ellos, pese a ser formaciones modestas, pueden tener su representación en las Cortes y ser decisivos.

Y luego están esos partidos que su único objetivo es permanecer en Primera, sobrevivir y que los ciudadanos los conozcan. Y en estas elecciones del 13-F hay papeletas muy curiosas, de partidos totalmente desconocidos, con carácter nacional, que no acaparan los titulares, pero que llevan las propuestas más originales, partiendo de su propia filosofía. Dejar los escaños en blancos en las Cortes, apostar por un partido que llega desde Bruselas y que ve en Europa las soluciones a todos los problemas u otro partido que pide listas abiertas en todas las elecciones son solo algunas de ellas.

Escaños en Blanco

No confundir con votar en blanco. En este caso se trata de un partido que aboga por “rentabilizar” el famoso voto en blanco. “Votar en blanco no es votar al partido Escaños en Blanco”, enfatiza. Así, encontrarás sus papeletas junto a las de los demás partidos el día de las elecciones, en tu colegio electoral. En la papeleta de Escaños en Blanco también aparecerán una lista de no-candidatos porque así nos lo exige la ley, con la diferencia de que se comprometen previamente a no tomar posesión del cargo. Como afirman en su programa electoral, “ni solicitará ni aceptará subvenciones públicas en particular las adjudicables por escaños, votos y envío de propaganda electoral”. En su opinión, A su vez, “un escaño vacío no sólo provoca a los partidos una pérdida de poder político, sino también económico, traduciéndose en menos subvenciones, sueldos de diputados y muchos otros beneficios que reciben por ley”.

Aunque lo más curioso viene en la fundamentación ideológica expresada en un Manifiesto, donde recoge la propia disolución del partido cuando el voto en blanco se traduzca en escaños vacíos.

Por Un Mundo Más Justo

A simple vista, no hay un partido con un nombre más sugerible. ¿Quién no lo quiere? Una vez más la formación se presenta a los comicios autonómicos donde en 2019 fue capaz de obtener 149 escaños repartidos por toda España. Sus candidatos a las Cortes son Quique Grande y Verónicas Rivas. “Nos une la convicción de que la política es un instrumento muy importante para cambiar la sociedad, para construir ciudadanía, para dignificar a las personas, para dar valor a todo lo que construye una sociedad libre, justa, solidaria, respetuosa con la diversidad, para cuidar de las personas más vulnerables”, aseguran en su programa electoral. “Es hora de actuar políticamente en Castilla y León destinando más presupuesto a Educación y a mejorar la situación de las personas más vulnerables. Se me parte el corazón cada vez que uno de nuestros jóvenes tiene que irse por falta de empleo”, afirma su candidato a la Junta.

Candidatos Por un Mundo Más Justo

Entre sus medidas más curiosas, la de promover una deducción en el IRPF de 700 euros por hijo y promover la recuperación de viviendas comunales para alquiler y la generación de energía fotovoltaica para uso local.

Volt

Habrá otra papeleta que lleve el nombre de Volt. ¿Qué es? Pues un partido, con sede en Bruselas, que se define como “paneuropeo y pragmático”. De esta manera, con el trasfondo de nuestros valores y objetivos comunes como europeos y europeas, “planteamos propuestas factibles para abordar las prioridades que todos tenemos en común, como el desarrollo económico, el cambio climático, la desigualdad económica, la migración, los conflictos internacionales, el terrorismo y el impacto de la revolución tecnológica en nuestros puestos de trabajo”. Su idea es liderar para fomentar “una Europa unida y federal”. En concreto, “una Europa con los más altos estándares de derechos humanos, medioambientales, sociales y tecnológicos, en la que todos tengan las mismas oportunidades de éxito”.

En las Elecciones al Parlamento Europeo de 2019, la candidatura de Volt en España obtuvo más de 30.000 votos, de los cuales 1.769 procedieron de las urnas de Castilla y León.

Partido Unionista Estado de España (PUEDE)

Uno de los más curiosos y no solo por sus siglas. Fundado en Asturias en 2007, año en el que presentó listas en algunas partes de España, en concreto para estas autonómicas lo hará en Palencia. Un programa del que apenas se tiene información y que está basado en la creación de empleo y la defensa de la unión entre españoles.

Despierta

En Palencia también se presenta Despierta, un partido socio-político constitucionalista, encabezado por Fermín Mencía. Se denominan como un “grupo de ciudadanos españoles que estamos convencidos de que España y nuestro Estado de Derecho sufre un proceso de descomposición”. Para Castilla y León, su principal apuesta combatir la despoblación en los pueblos. Algunas de sus ideas son que todos los españoles deberán cursar estudios, hasta los 16 años mínimo y realizar cursos de formación profesional hasta su mayoría de edad, con carácter obligatorio y gratuito. Además, pide listas abiertas en todas las elecciones.

Partido Comunista de los Trabajadores de España

Su nombre es elocuente con sus ideas y saca pecho al ser “la única formación comunista que se presenta” a las elecciones. La formación política se marca como uno de sus objetivos "el que cada vez más castellanos y leoneses conozcan las propuestas de los comunistas", en palabras de Ezequiel Blanco, su responsable político.

