Luis Tudanca: "A los socialistas la campaña se nos ha hecho corta y al PP eterna"

Pese a los 5.500 kilómetros recorridos en coche, casi una treintena de entrevistas y los diferentes actos públicos celebrados, al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, los quince días de campaña se le han hecho “cortos”. Y ha sido así porque, según explicó, “a los socialistas nos gusta hablar con la gente” a diferencia del Partido Popular a quien, según dijo, “se les ha hecho eterna porque no tienen proyecto del que hablar para Castilla y León”.

Tudanca ha insistido también en estar “ilusionado por el cambio que se avecina” y ha reiterado que “ya ganamos en 2019 y el domingo lo vamos a hacer otra vez”. Pero no solo espera imponerse en el resultado final de procuradores, sino que ha marcado como prioritario “gobernar porque Castilla y León necesita el cambio”. Eso sí, no ha querido aventurar el número de procuradores que espera conseguir “porque las porras se las dejo a otros”.

En cuanto a posibles pactos en el caso de que los necesitara para gobernar o si estaría dispuesto a apoyar al PP en el caso de que los populares necesitaran los votos de Vox para que no entrara la ultraderecha en el Gobierno, el líder socialista ha enviado un mensaje claro. “En 2019 ganamos y Mañueco dijo que gobernaría la lista más votada, cosa que no ocurrió”. Es más, recordó que “en Palencia o en El Espinar PP y Vox pactaron para que no gobernara el PSOE”.

Por eso cree que es necesario que “haya un gobierno de cambio “porque “no quiero, en caso de que les dé la suma, que Castilla y León sea la primera Comunidad con consejeros de Vox”.

Mensajes humildes y respetuosos

Respecto a si considera que en campaña se le ha quedado algo en el tintero, Tudanca reconoció que “siempre se puede hacer algo más”, pero dijo sentirse orgulloso de que “haberme dirigido a los ciudadanos con respeto y humildad pidiendo su apoyo y hablando solo de los problemas y necesidades que tiene Castilla y León”. Una tierra que, a su juicio, “tendrá un papel decisivo en España”.

Para ello, frente al proyecto “agotado” del PP, propone otro, liderado por su partido, que afronte “los retos de Castilla y León, para crecer, reindustrializar esta tierra, crear empleo o aprovechar los fondos europeos y la recuperación económica”.

Por último, respecto a sus planes para la jornada de reflexión de mañana, el candidato del PSOE no ha dudado en desvelar que los pasará “descansando y devolviendo a mi familia las horas que les he robado durante estas semanas”.

