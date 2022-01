Igea reaparece por vídeo en ‘Diario de un confinado’: "No os vais a librar de mí"

El candidato a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha demandado dar un paso más allá. Impulsar una Ley de Patrimonio, "que proteja, de verdad, la inmensa riqueza de CyL". Así como que se dedique un porcentaje mínimo, de manera estable, a la protección del patrimonio.

El candidato a la JCYL reaparece, por video, en el acto de Burgos, en 'Diario de un confinado'. "No estoy en Burgos, pero no os vais a librar de mí tan fácilmente"

Asimismo, ha anunciado la extensión de los bonos culturales para impulsar la recuperación. Y continuar trabajando para que "la cultura llegue a todos y no sea el privilegio de unos pocos", ha afirmado. "Que sirva para proporcionar el alimento imprescindible para las sociedades civilizadas. Porque ser libre también supone tener acceso a la cultura, arte y la belleza".

Igea ha defendido una política cultura transversal que se ha realizado en la consejería de Cultura y Turismo, dependiente de Ciudadanos, dedicada al crecimiento frente "al lucimiento y alfombra roja de presidente, vicepresidentes y consejeros"

Durante su intervención ha expuesto la necesidad de hablar de cultura. "De la parte esencial de nuestras políticas durante esta legislatura. Una actuación que ha cambiado de manera radical la manera de entender la política cultural en nuestra comunidad".

El candidato de Cs a la presidencia de la Junta, Francisco Igea

"Una política cultural que se ha extendido por todo el territorio", ha recordado. "Una política cultural dedicada a todo nuestro espacio, a todo el mundo rural; al crecimiento, y no dedicada al lucimiento de quienes ejercen la consejería; no dedicada a la alfombra roja; no dedicada a mayor gloria del presidente o el vicepresidente", ha criticado.

"Hemos conseguido hacer una política completamente transversal. En cada provincia, en cada municipio, en cada ciudad ha habido actividad", ha recordado Igea en el vídeo emitido durante la celebración del acto de Burgos, con la presencia del vicesecretario nacional de Cs, Edmundo Bal y el cabeza de lista por Burgos, José Ignacio Delgado.

"Eso ha tenido un impacto notable. Ha puesto a Castilla y León en lo alto de las políticas culturales de España". Un paso que se ha sumado a las declaraciones de Bien de Interés Cultural; "expedientes guardados en archivos desde el año 75", y que cada Consejo de Gobierno han visto la luz, con una media de seis bienes por Consejo.

