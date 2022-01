De la Hoz: "¿Alguien cree que los sucedáneos sanchistas frenarían las tropelías de los ministros?"

Elena F. Gordón / ICAL

El vicesecretario de Acción Parlamentaria y director de Campaña del PP de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha afirmado hoy que la polémica suscitada en torno a las declaraciones del ministro de Consumo. Alberto Garzón, sobre la ganadería son únicamente un ejemplo de lo que ocurriría en la Comunidad si su partido no gana las próximas elecciones autonómicas.

“¿Alguien cree que los sucedáneos sanchistas que tiene el PSOE en Castilla y León serían capaces de frenar las tropelías de todos y cada uno de los ministros que han declarado la guerra al mundo rural de nuestra comunidad autónoma y muy especialmente de la provincia de León?”, preguntó durante su intervención en la presentación de la lista del PP leonés que encabeza Juan Carlos Suárez-Quiñones.

A su juicio, la Comunidad se juega “seguir construyendo su modelo de éxito creando empleo, riqueza y afrontando la crisis del COVID-19 con más garantías que otros territorios y siendo la comunidad autónoma con el mejor sistema educativo, de atención a los más necesitados y uno de los mejores de nuestro país o tirarlo todo por la borda y hacer de Castilla y León una comunidad autónoma en la que reine el modelo político de Sánchez”. “No hay más, o Castilla y León o trasladar el Gobierno de Sánchez y sus consecuencias”, subrayó.

"Golpistas"

De la Hoz cuestionó las políticas del Ejecutivo central, aliado con “golpistas, separatistas, independentistas.. todo tipo de amalgama y personajes cuya único punto en común es la voluntad de destruir a nuestro país” y recalcó que el PP representa el apoyo constante al medio rural, mientras el PSOE lleva a cabo ataques diversos al mismo.

“¿Queremos que cuando se ataca a los ganaderos con la caza y con el lobo, a nuestros ganaderos con el azúcar, sencillamente el gobierno de Castilla y León mire para otro lado y disimule e intente tapar las vergüenzas?. Nosotros creemos que es necesaria la defensa de nuestra tierra”, manifestó.

Raúl de la Hoz, que describió la candidatura leonesa como llena de “experiencia, renovación, compromiso e ilusión de trabajar por León” señaló que “algunos entienden el leonesismo dependiendo del tamaño de la bandera; nosotros lo entendemos desde el compromiso diario, sensato y consecuente”.

"El mayor leonesista"

Así, no escatimó elogios para Juan Carlos Súarez-Quiñones, de quien dijo es es “el mayor y mejor leonesista de la legislatura en las Cortes de Castilla y León, que no lleva una bandera muy grande de León, pero que lleva a León en el corazón y día a día ha trabajado para que León genere riqueza, cree empleo, para que no se humille a la agricultura, al medio rural y a nuestra provincia”.

“Eso es el leonesismo y no las banderas que algunos intentan llevar, por muy grandes que sean”, concluyó después de mostrar su convencimiento de que la provincia leonesa contribuirá de forma notable a lograr un buen resultado para mantener a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta e iniciar “un camino que va mucho más allá en el futuro de España”.