Zamora, tercera parada de la presentación del libro ‘¿Cómo sobrevivir al mundo que viene?’

Bienvenidos al mundo que viene. Un mundo donde la política tradicional ha desaparecido, donde se vive la decadencia de las ideologías y los populismos están en pleno auge. Y es que el mundo tradicional ha perdido sentido. Es el momento de los procesos migratorios, la integración cultural, los cambios geopolíticos actuales o la revolución tecnológica. Ante esto, hay que crear debates “donde en vez de ir a enseñar, vayamos todos a aprender”, y esto es lo que pretende la conferencia que se realiza el próximo martes 11 de enero a las 20:15 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora (calle Sacramento, 3).

Allí tendrá lugar la presentación del libro ‘Cómo sobrevivir al mundo actual’, que contará con la participación de sus autores, Antonio Sola y Fernando Carrera, y con la moderación de Ángel Macías Salvador, presidente del Foro Pensamiento y Libertad, que es la entidad organizadora del evento. Un acto que en palabras del propio Macías es ideal para aquellas personas “con inquietudes y con ganas de saber desenvolverse en el mundo que se avecina”.

Zamora, tercera sede

Zamora ha sido elegida como tercera sede para la presentación del libro después de haberlo realizado en Madrid y Barcelona. “Tenemos mucho interés en llegar no solo a las grandes urbes, sino también a esa España pequeña, la que llaman vaciada, y que a mí no me gusta, porque me gusta más denominarla la España llena de oportunidades y que tenemos que luchar por aprovecharlas”, argumenta Macías.

El acto, que se celebrará el próximo martes 11 de enero a las 20:15 horas con todas las medidas sanitarias y de higiene que se requieren por la situación, arrancará con una breve exposición del libro por parte de los autores y posteriormente llegará el momento del coloquio. “Queremos la interacción, porque lo contado ya está en los libros. Los autores quieren llevarse los inputs de las personas, de cómo ven y viven la situación actual”, explica, mientras apuesta por “una nueva participación de las personas en la política”.

Antonio Sola y Fernando Carrera en una presentación anterior

La casualidad ha querido que la charla en el Museo Etnográfico de Zamora se celebre un mes antes de las elecciones autonómicas de Castilla y León, algo que para el presidente de Foro Pensamiento y Libertad le convierte en la mejor manera de “pensar y analizar” lo que vamos a vivir. Ante esto, invita a todos aquellos que quieran comprender “la nueva política” y “hacia dónde se dirige”. Todo ello para analizar “sobre los cambios que vienen y debemos prepararnos para ejecutarlos”. También serán protagonistas las nuevas tecnologías.

Dos autores de prestigio

Un libro, con “lenguaje claro y cercano y con el que la gente se va a identificar”, ideado por dos personajes muy importantes dentro del mundo de la consultoría y con un amplio conocimiento. Antonio Sola es estratega político, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común y fundador de la escuela política Fratelli Tutti. Tras más de media vida asesorando a líderes, y de haber trabajado en más de cuatrocientas cincuenta campañas electorales, es hoy uno de los referentes mundiales en estrategia política.

Por su parte, Fernando Carrera es analista político en radio y televisión, profesor de oratoria y debate en diferentes universidades de toda España y socio fundador de Open Focus, compañía de consultoría en comunicación y estrategia política. Ha dirigido y colaborado en distintas campañas electorales y ha sido asesor y portavoz del ex primer ministro de Francia Manuel Valls. Actualmente, asesora al Grupo Municipal Socialista que gobierna la ciudad de Barcelona.

¿Cómo sobrevivir al mundo que viene?, editado por Deusto, y la venta en formato físico y ebook, es la mejor guía para enfrentar el nuevo mundo que viene y salir victorioso.

