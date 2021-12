“Lo de Navacerrada es una ocupación ilegal y sin título”, afirma la ministra Ribera

La visita que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha realizado a Valladolid ha servido también para reafirmar la postura que el Gobierno tiene sobre la estación de esquí de Navacerrada. Ha dejado claro que se trata de una “ocupación sin título”, y por tanto “ilegal”, según los agentes medioambientales. Una afirmación que se contrapone a lo dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que la semana pasada denegó las medidas cautelares solicitadas por Parques Nacionales para impedir la reapertura de las instalaciones.

De momento la estación sigue abierta y seguirá siendo así hasta que la Justicia vuelve a pronunciarse. Según la ministra, el TSJ “no conoce el fondo sobre si debe haber una competencia de la Junta o es exclusiva del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN)”. “Nosotros entendimos que podíamos actuar con arreglo a lo que habitualmente ocurre en montes de utilidad pública, donde el propietario de la finca informa adecuadamente, pero las concesiones sobre usos corresponden a la autonomía”, ha afirmado en Valladolid.

Días de nieve

Además, ha afirmado que no se saca a concurso esta concesión porque “los días de nieve, desgraciadamente por el cambio climático, entre otras cosas, decaen de forma importante”. “Las cosas cambian y un espacio como el Puerto de Navacerrada pueda ser de disfrute de todos y no de disfrute exclusivo y complicado, porque las cuentas no deben salir muy bien, del concesionario que durante los últimos 25 años ha explotado la instalación”.

