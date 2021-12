Igea culpa al Gobierno del "mal diseño" de las ayudas a los autónomos y pide que se mantengan

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha querido desmentir, como ya hiciera el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, los datos publicados por UPTA respecto a las ayudas para autónomos que la Junta tendrá que devolver al Gobierno. Igea ha notificado que han recibido 19.000 solicitudes, de las que 16.000 están resueltas, lo que ha supuesto una inversión de 116 millones, aunque ha adelantado que se superarán los 130 en las próximas fechas.

Ahora bien, el también portavoz ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ya avisaron desde “el inicio” que las ayudas “estaban mal planteadas desde el Gobierno central y no iban a llegar a los sectores, porque tienen muchas exigencias. Era previsible". Ha recordado que entre las exigencias se encontraba no tener deudas con la Seguridad Social o tener deudas de más del 30% respecto a lo ganado el año anterior. “Aquí en Castilla y León eso no se ha dado porque gran parte de los empresarios, pymes y hosteleros habían sufragado estas pérdidas con sus propios beneficios”.

Igea ha recordado que Castilla y León es la Comunidad que más tiempo ha tenido abierta la convocatoria y la que más facilidades ha dado, ante esto, “quien tiene que reflexionar sobre lo que ha ocurrido es quien la ha diseñado”, ha comentado, al mismo tiempo que ha solicitado que al Gobierno central que no retire el dinero y les permita ayudar a las empresas afectadas por la pandemia del Covid-19.

El portavoz ha querido explicar la razón de que las Islas Canarias y Baleares sí hayan repartido el 100%, según ha reseñado, “en las islas los límites para las ayudas son diferentes”, y ha destacado que en 17 de las 19 comunidades no se han podido repartir.

Datos del paro “espectaculares”

Por otro lado, el vicepresidente ha hecho referencias a las cifras del paro que ha calificado de "espectaculares" por el descenso registrado, "lo que refuerza nuestras políticas de desempleo, pero no deja de preocuparnos el contexto actual", ha afirmado, mientras mencionaba la subida de la electricidad y la crisis de suministro, por eso “tenemos que seguir trabajando”.

