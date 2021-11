Lastra advierte de que el cambio "sólo es Luis Tudanca" y pide "huir" de Mañueco

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, advirtió hoy a los castellanos y leoneses que el único cambio político en la Comunidad llegará por los socialistas y su líder Luis Tudanca y pidió “huir” de Alfonso Fernández Mañueco, al que situó en “la estructura organizada del PP de corrupción”, según informa ICAL.

En su intervención en la clausura del 14 Congreso del PSOE de Castilla y León, acusó al Partido Popular de estar contando votos pero añadió que “convoquen las elecciones cuando quieran”, porque su partido en esta Comunidad está preparado y Tudanca es el único que puede garantizar el cambio.

La dirigente socialista alertó de los discursos de Ciudadanos, como el de Francisco Igea, que apostó por el cambio en Castilla y León, pero “perpetúan la corrupción” con su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco y el PP. “Mañueco, si no sabe gobernar, que nos deje a los demás”, sentenció.

Lastra, en caso de que se adelanten las elecciones en Castilla y León, tras recalcar que están preparados, solo pidió al Partido Popular “que compitan limpiamente, deje la corrupción a un lado y respete la democracia”, mientras que consideró que Ciudadanos es "más de derechas" que los 'populares'.

Así, argumentó que si un banco te roba ya no confías en él y mencionó el ”caso Mañueco”, en referencia a las primarias autonómicas de Salamanca que investiga un juzgado por presunta financiación ilegal. “Yo no volvería a confiar mi dinero a un banco que me ha robado, pido a los castellanos y leoneses que huyan de ellos”. “La corrupción en el PP es sistémica”, zanjó.

