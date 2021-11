Gemma Villarroel, coordinadora de Cs en CyL: “De gobernar con el PP a ir en listas conjuntas hay un trecho”

Gemma Villarroel (León, 1980), técnica superior en Desarrollo de Sistemas Informáticos. Es concejala en el Ayuntamiento de León y portavoz de Ciudadanos en la Diputación. Miembro de la Ejecutiva Nacional y coordinadora autonómica de Castilla y León de la formación naranja, que es como decir la número uno.

Más de medio año en el cargo, donde la puso Inés Arrimadas como persona de "total confianza". En la región también está muy presente la sombra del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que "es alargada".

Aunque niega, o no cree, el adelanto electoral en Castilla y León, Villarroel se recorre la Comunidad en busca del liderazgo. Desea engrasar, nuevamente, la maquinaria de la formación, que está en horas bajas.

¿Cómo se presenta este año político?

Difícil, como todos, porque tenemos una crisis económica y, como estamos viendo, Pedro Sánchez no está ayudando para nada a la sociedad. Prácticamente de "Partido Socialista Obrero Español" le queda la P de partido, porque de socialista, nada.

Estamos viendo cómo pretende cosernos a impuestos a la clase media. Tampoco ayuda con las tasas que pretende cobrar en las autovías, que no las utilizan los ricos, sino los comerciales, los autónomos y nuestros agricultores, que van a ver cómo se encarecen todos los productos.

Ya no le cuento el tema del increíble precio de la luz y del gas. Y al final todo esto repercutirá en los precios, por lo que no sé si podremos sobrevivir o sobreviviremos, a pesar del Gobierno español, del que vemos las concesiones a los nacionalistas y lo poco español que se siente este Gobierno.

¿Cree que habrá elecciones anticipadas en Castilla y León?

Espero que no, porque no hay motivos para que las haya. En Ciudadanos hemos firmado un acuerdo de 100 medidas, que se está desarrollando bien, a pesar de la pandemia.

Por tanto, tendría que explicar el presidente de la Junta de Castilla y León por qué convoca unas elecciones cuando es un Gobierno que funciona, donde se está llevando a cabo el acuerdo pactado. Y por qué va a someter a los castellanos y leoneses a un gasto innecesario, y a unas elecciones que no corresponden.

No es menos cierto que da la impresión de que, tanto PP como PSOE, están en precampaña.

Considero que es una cuestión que debería pasarles factura. Como hemos comentado antes, en Ciudadanos trabajamos al mismo ritmo desde el inicio de la legislatura y desde el primer día. Por lo tanto, se podría decir que, o bien estamos en una campaña permanente en Ciudadanos, o bien es lo que moralmente deberíamos hacer todos los políticos.

En los corrillos políticos se habla de que puede existir cierta incredulidad de Ciudadanos respecto a hacer caso a lo que dice el presidente de que no va a convocar las elecciones, pero da la impresión de que las va a convocar...

Desde hace tiempo no hago política con los chismes o con los rumores. Creo que tenemos bastantes cosas suficientemente importantes encima como para estar con estos rumores. Lo que tenga que pasar, pasará.

Y el que tiene que dar explicaciones de romper un Gobierno que funciona, y con el que se está beneficiando a muchos castellanos y leoneses, que está mejorando la calidad de vida, haciendo de contrapeso al Gobierno central, bajando impuestos y desempolvando muchos proyectos para todas las provincias, es el presidente Fernández Mañueco. Yo, desde luego, no lo entendería y espero que no sea así.

Llega el otoño y es tiempo de castaños. ¿También en el futuro de Cs para 2023?

El futuro hay que trabajarlo, y soy partidaria de tomar decisiones cuando llegue el momento, ya lo hemos vivido. Una pandemia te hace reflexionar y pensar que tienes que vivir en el presente, y cuando llegues a ese río, cruzar ese puente.

Llegado el caso, ¿sería Gemma Villarroel candidata a primarias en Cs de Castilla y León, como cabeza de cartel a la Junta?



Digo lo mismo, se tomará la decisión llegado el momento, que yo espero que sea en el 2023 y estamos en el 2021, con lo cual es bastante pronto. Suelo ser bastante prudente, y prefiero ir paso a paso. En 2023 ya tomaremos una decisión.

Se especula que una de las causas por las cuales Mañueco puede adelantar las elecciones es una posible moción de censura anunciada por el PSOE, porque el 5 de marzo ya puede volver a presentarla.

Sí, pero sinceramente, eso no creo que vaya a ocurrir, porque el Partido Socialista ya ha vivido una experiencia anterior fracasada.

En el hipotético caso de que la moción se presentara y saliera adelante, ¿usted sería parte de ese Gobierno presidido por Luis Tudanca?

A ver, ese escenario no lo preveo, porque ya hemos vivido una moción de censura. Nuestros procuradores han sido leales, fieles, honestos, responsables, y yo creo que sería un error, por parte del Partido Socialista de Castilla y León, volver a repetir el mismo escenario.

Ya saben lo que hay, ya lo intentaron y fracasó. Esa opción no creo ni que la establezca el Partido Socialista. Y por supuesto, no me parece un argumento, para el Partido Popular, a la hora de intentar buscar una excusa para convocar elecciones, porque saben perfectamente que no existe la posibilidad de que salga adelante la moción de censura con el Partido Socialista de Castilla y León.

Las encuestas vienen como vienen, ¿remontará Ciudadanos en Castilla y León?

Espero que sí. Nosotros somos como la lluvia fina, y se nota la llegada de profesionales que, para empezar, tenemos una vida laboral, tenemos otra manera de trabajar y, desde la profesión que hemos elegido, llegamos a la política.

Me siento muy orgullosa de todos y cada uno de los procuradores, pero también de los cargos públicos que existen en todas las provincias. Además, los comentarios de muchas personas son del tipo quieren tratar con vosotros, qué eficientes sois, respondéis a todo, cuidáis, lleváis un seguimiento.

Por tanto, todo esto va a calar en la parte social. Además, hay que tener en cuenta que la corrupción se ha eliminado gracias a la presencia de Ciudadanos. Volvería si no existiera Ciudadanos. Además, se hacen reformas necesarias en los municipios, en las diputaciones y en la Comunidad Autónoma. Como también se hacen políticas modernas y prácticas acordes al siglo XXI, que hay que aplicar.

Como coordinadora autonómica de Cs en Castilla y León, ¿en qué situación se encuentra la formación naranja en estos momentos?

Fuerte. Hemos tenido bajas, como en toda España, pero porque hay mucha gente que está mal en Ciudadanos, porque no era de la formación. Hemos marcado un camino muy claro, somos la única alternativa liberal.

Somos los únicos liberales que existen en España. De hecho, lo podemos ver reflejado en Europa. Dentro del grupo de los liberales europeos solo está Ciudadanos, no está el Partido Popular, que está entre los conservadores, y tampoco el Partido Socialista, que está dentro de los socialdemócratas.

Por tanto, hay mucha gente que igual no se siente identificada con el liberalismo, y abandonan nuestras filas con total libertad y agradeciendo sus aportaciones que han hecho hasta este momento.

Pero las personas que se han quedado son personas comprometidas, que saben perfectamente lo difícil que es pertenecer a un proyecto liberal. Porque es complicado defender las propuestas liberales, pero que creen en este proyecto, y están dispuestas a empujar y a seguir trabajando para que esto crezca y seamos decisivos. Esto es lo que yo creo que necesita esta Comunidad y este país.

¿Visto ya al tiempo que llevamos de legislatura, no cree un cierto error que Ciudadanos, pudiendo haber elegido consejerías tranquilas, se quedara con una 'patata caliente', con la cantidad de problemas que había y sabía que iba a tener, como Sanidad? ¿Lo terminará pagando Cs?

Creo que los ciudadanos tienen que valorar, precisamente, que nosotros hayamos visto este problema, que no ha generado Ciudadanos, porque llevamos dos años y medio gobernando.

Esto viene de muy atrás, y tampoco es un problema aislado de esta Comunidad, sino que lo estamos sufriendo en todo el territorio nacional, incluso en Europa. Es la falta de médicos y la reordenación del sistema sanitario.

Tienen que valorar positivamente que nosotros, con valentía, no queramos mirar hacia otro lado, porque esto es una 'patata caliente' que en algún momento va a estallar. Lo que no se puede hacer es seguir tirando la pelota hacia adelante.

Lo que me da rabia y me molesta de verdad es que el Partido Socialista y el Partido Popular, que conocen perfectamente esta circunstancia, y que han sido parte del problema, ahora que hay un partido liberal y valiente, como Ciudadanos, que quiere solucionar y mejorar la calidad del sistema sanitario con los mimbres que tenemos, no se suban al carro, no hagan propuestas y no apoyen de una manera conjunta, con un 'Pacto de Comunidad', la reforma sanitaria que se debe realizar. Creo que es muy injusto, y que los ciudadanos tienen que penalizar esos comportamientos.

Francisco Igea hablaba hace unos días de un posible pacto para acudir a las elecciones en listas conjuntas con el Partido Popular. ¿Qué tiene que decir a esa opinión de todo un vicepresidente de la Junta?

Mis compañeros Paco Igea y Luis Fuentes, que también ha salido con algún artículo al respecto, no han dicho eso. Han dicho que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos está funcionando bien.

Es que es verdad. Nosotros firmamos un acuerdo, un compromiso con los castellanos y leoneses, y se está llevando a cabo más del 85%, a pesar de la pandemia, y eso es cierto. Entonces, lo que ellos han puesto de manifiesto es simplemente que el Gobierno funciona bien, y que es una fórmula muy adecuada para hacer progresar y para hacer más competitiva esta Comunidad Autónoma. En eso yo estoy de acuerdo. De ahí a que se vaya en unas listas conjuntas, hay un trecho.

Igea es un hombre de controversias. ¿Suma o resta ante la opinión pública?

Todos sumamos, porque todos somos profesionales. Aportamos precisamente lo mejor de nuestra vida real, que muchos, la gran parte de los miembros del PP y del PSOE no tienen, porque llegan desde sus juventudes, según estamos viendo en la nación.

Pedro Sánchez, Pablo Casado o Santiago Abascal, que llegan desdes las juventudes de los partidos tradicionales. No es el caso de Inés Arrimadas y lo mismo de todos nuestros cargos públicos.

Es necesario que todos sumemos, porque ya es muy duro llegar a la gente con las propuestas liberales, y con lo que estamos haciendo como para no sumar. Soy partidaria de que todos seamos portavoces de lo que hacemos en Ciudadanos, y que, poco a poco, vaya calando nuestro mensaje. Es importante para la gente, a través de Ciudadanos, que se vea que somos útiles.

Usted es una persona cercana a Inés Arrimadas. Sinceramente, ¿qué ha sucedido en Cs para pasar de ser una fuerza con posibilidad de Gobierno a estar en una situación casi, digamos, de ostracismo en las encuestas?

Nuestros votantes son muy exigentes con nuestro proyecto, y también teníamos o tenían unas expectativas con nosotros muy altas. Es verdad que se nos ha castigado quizás de manera excesiva, porque, en mi opinión, parece que se ha normalizado la corrupción, se ha normalizado tener redes clientelares en las instituciones, se han normalizado los enchufes y los amiguismos.

De hecho, siguen normalizados, ¿no? Ya hemos visto las nuevas adjudicaciones de Podemos, por ejemplo, y, sin embargo, se normaliza constantemente la contradicción. O sea, de todo lo que dice Sánchez hace absolutamente lo contrario, y no les penaliza.

Sin embargo, a nosotros se nos castiga por cometer errores, que los cometemos, porque está en la condición humana, y que los seguiremos cometiendo, probablemente como el resto de partidos.

Pero somos un partido de gente honesta, que no metemos la mano en la caja, que creemos en la libre concurrencia competitiva para todos, la igualdad de oportunidades, que venimos a eliminar las desigualdades, los desequilibrios, y dar oportunidades a todo el mundo en las oposiciones limpias, transparentes y valorar la meritocracia, y nos penalizan mucho el cometer un error.

Pero bueno, creo que estamos volviendo a ilusionar a la gente con lo que estamos haciendo, porque no podemos seguir normalizando la corrupción, la mentira y el engaño. Eso sí que tiene que pasar factura.

Ciudadanos en Castilla y León también ha sido un poco como una pequeña pelea entre gallitos. Visto lo que aconteció en las anteriores primarias, ¿tiene usted el mando político de la formación de Castilla y León, o quizás Gemma Villarroel necesita más presencia, recorrer más las provincias?

En eso estoy trabajando, porque evidentemente a mí me falta el altavoz del Gobierno regional. Pero sin duda, para empezar, quiero decir que, además, nuestras primarias serán una competición sana, donde dos candidatos se postulan, y una vez que sale uno elegido por la militancia, todos tenemos que estar con él.

Creo que, como decís, nuestras guerras internas no son tal. Lo que pasa es que las nuestras son demasiado públicas. Que a nadie le quepa la menor duda que lo del PP y el PSOE son descalabros absolutos. Lo de Ciudadanos es una risa, es un hecho, es una controversia entre amigos.

¿Cómo valora la labor de Ciudadanos dentro del Gobierno Mañueco/Igea?

Creo que cada uno conserva su identidad, pero sí que es verdad que intentamos ser un Gobierno de cohesión. No tiene mucho sentido estar con una pelea constante, como vivimos con Sánchez y Podemos, y salir a hacerle oposición al Gobierno dentro del Gobierno.

Eso no se entiende, una vez que se llega a un acuerdo que se negocia antes, no sin dificultades. Evidentemente, siempre hay dificultades. Somos dos partidos diferentes, pero una vez que se llega a un acuerdo con ese diálogo, lo que hay que hacer es mostrar unidad, fuerza para ir todos a una, manteniendo cada uno su identidad.

Creo que es lo que estamos haciendo. A nadie se le olvide que, gracias a Ciudadanos, la Junta de Castilla y León es la más transparente de toda España. Ha sido transparente en toda la gestión del COVID. Se han hecho reformas importantes. Se ha vuelto a la concurrencia competitiva.

Se han desempolvado en la Consejería de Cultura un montón de bienes de interés cultural, y muchísimos proyectos que, ahora de repente, se ejecutan en las provincias. No es porque el Partido Popular tuviera voluntad de hacerlo, porque ha tenido treinta y cinco años para realizarlo.

Es porque Ciudadanos presiona, dentro del Ejecutivo, para sacar todas estas cosas adelante. Recordemos que en todos los conflictos laborales que ha habido, se han salvado muchísimos empleos gracias a la Consejería de Empleo de Ciudadanos.

Por tanto, estamos marcando nuestro propio camino, nuestra propia identidad, pero siendo unos socios leales y honestos para dar estabilidad. Esta Comunidad Autónoma, gracias a Dios, políticamente está tranquila, que es lo que necesitan los inversores y la gente para confiar.

Sinceramente, ¿es de fiar el PP?

No son ni el PP ni el PSOE. Ninguno de los dos grandes partidos son de fiar, ya lo estamos viendo.

¿Cómo está la implantación de Cs en el territorio de las nueve provincias, para afrontar una supuestas elecciones?

Tenemos mucha presencia, cientos de concejales, y diputados provinciales por toda la Comunidad. La implantación ha sido buena, muy positiva y, en muchos sitios, somos decisivos.

Además, como te dije antes, se nota que estamos en las instituciones porque han dado un vuelco importante. Aquí en Salamanca, (donde se realizó la entrevista) tenéis un gran ejemplo. Dos grandes acuerdos se han producido en el Ayuntamiento de la ciudad. Eso sería impensable si no existiera Ciudadanos.

Que el PP y el PSOE se juntaran para hacer algo no va a existir para nuestra desgracia. Tenemos una implantación fuerte, y creo que gracias a la que tenemos en Castilla y León, vamos a poder seguir creciendo y conservar esa implantación o reducirla lo menos posible. No debemos olvidar que esta es una Comunidad muy complicada también por la dispersión, por la extensión y por la población envejecida.

Usted se define como una política liberal, ¿entraría en un futuro Gobierno con VOX?

¡Uf! Son escenarios que tampoco me planteo. Primero hay que pasar por las urnas y ver cuáles son las coaliciones posibles. Que las propuestas con las que negociamos tienen que ser las liberales, y los que se sumen a esas propuestas liberales, que son las nuestras, pues bienvenidos sean.

Eso es algo muy razonable. Si nosotros defendemos bajar impuestos y que el dinero esté en el bolsillo de las personas, y se suma el Partido Popular, pues perfecto. Si se suma VOX, perfecto. Pero es que si se suman el Partido Socialista y Podemos, pues también perfecto.

Lo que nosotros peleamos es que salgan nuestras medidas liberales adelante, que son las que creemos que todo el mundo, independientemente de su ideología, se encuentra a gusto. Pasa lo mismo con los temas sociales.

Nosotros defendemos la eutanasia, a los enfermos de ELA, una educación de calidad y que ofrezca igualdad de oportunidades. Y si a esas medidas sociales se sumara Vox, ¿quién le va a decir que no, el PSOE, o se lo va a decir Podemos? No lo creo. Lo que a nosotros nos importa es que salgan adelante nuestras propuestas liberales.

Gemma, usted como persona de León, ¿qué opina ante esa disyuntiva de autonomía de León fuera de Castilla?

En España, en general, siempre ha habido en cuarenta años muchos desequilibrios. Sobre todo en el oeste de España, en lo que es Asturias, Lugo, Orense, León, Zamora, Salamanca y Extremadura. Ello, provocado por los votos cautivos de los nacionalistas y de los vascos, y porque también se ha impulsado más la vertiente mediterránea.

Por tanto, soy ferviente luchadora de eliminar esas desigualdades, y que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en todos los territorios. Dicho esto, la parte oeste necesita que se la mire con mucho más cariño, para eliminar esos desequilibrios, y dentro de ese territorio está León.

También es verdad que la unión hace la fuerza, mejor que concurrir de forma aislada. Si tuviéramos una autonomía leonesa, si ya mira poco España por Castilla y León, imagínese con otra autonomía más aislada en el noroeste de España.

Creo que hay que aprovechar los recursos comunes de todos, con discriminaciones positivas para las regiones que han tenido desigualdad, perdiendo población y peores circunstancias.

Es lo que yo pido para esta Comunidad Autónoma, como lo pide también el alcalde de Valladolid, que con los recursos de una Comunidad Autónoma fuerte se impulsen o se equilibre en los territorios más desfavorecidos, que en este caso son León, Zamora, Salamanca, probablemente también Ávila y algo Soria, pero con los recursos de todos. Y lo mismo en lo nacional. Equilibrar la balanza es por lo que siempre ha peleado Ciudadanos. Es más, casi diría que es por lo que existe Ciudadanos.

¿No ve usted una discriminación de las provincias de frontera, León, Zamora y Salamanca, respecto a Valladolid y otras provincias castellanas?

Ha faltado mucha voluntad política, pero precisamente me hace mucha gracia que el Partido Popular, el Partido Socialista y los partidos regionalistas, como la Unión del Pueblo Leonés, se echen las manos a la cabeza cuando llevan 35 años formando parte del problema y no de la solución.

Resulta que los últimos presupuestos de la Comunidad Autónoma para León, que es lo que más conozco, son muy buenos para la provincia, y se han desempolvado muchísimos proyectos, que llevaban olvidados años o décadas, en algún caso.

Y eso ha sido ahora que hay políticos de Ciudadanos con voluntad política, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha insistencia, porque en política, por desgracia, la insistencia vale mucho.

Por ella se han conseguido desempolvar esos proyectos y tenemos políticas y políticos en nuestras provincias de León, Zamora y Salamanca que, en cuanto pasan el Pisuerga, se olvidan de sus territorios.

Estamos demostrando que con políticos que luchan, pelean por sus regiones y por sus provincias se consiguen muchas cosas. Además, podemos incluso aprovecharnos de una mayor recaudación por ser una Comunidad Autónoma fuerte para que nuestras provincias salgan adelante. Y eso es lo que ha faltado, voluntad política. Y nosotros la estamos demostrando.

Se habrá dado cuenta de que, estando en Salamanca, no le he preguntado por la ex de Ciudadanos, la procuradora María Montero.

Me parece muy bien, porque María Montero no pertenece a Ciudadanos. Lo que le pediría nuevamente es que devolviera el acta, que consiguió gracias a pertenecer a un maravilloso y necesario proyecto. Y que deje de echar piedras encima de un proyecto que le acogió con los brazos abiertos y que, de manera injusta, le ha quitado una representación que no le corresponde a ella.

