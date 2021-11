David Castaño: "Antes de apoyar a Tudanca somos capaces de rociarnos con napalm"

El fantasma de una posible nueva moción de censura en Castilla y León y el hipotético adelanto de las elecciones autonómicas sigue asomándose por los círculos políticos de la Comunidad. Esta mañana le ha tocado pronunciarse sobre estas conjeturas al portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Salamanca para valorar los presupuestos de la Junta para el año 2022.

Castaño ha afirmado tajantemente, al ser preguntado por los periodistas sobre esta espinosa cuestión, que antes de dar su apoyo "al señor Tudanca o a la señora Ana Sánchez" serían capaces de "rociarse con napalm". El parlamentario naranja ha subrayado que "no se dan las circunstancias" para un posible adelanto electoral, ya que hay "un gobierno estable" en la Comunidad. Ha apuntado en este sentido que "desde luego nosotros estamos sufriendo, los once procuradores, el estigma de una persona que ha abandonado el grupo y entonces se crea una especie de sensación de que eso puede volver a pasar, yo lo entiendo, pero es que nosotros ya hemos votado, es decir, ya hemos pasado por la moción de censura y ya hemos votado que no".

"Si vuelve a haber una moción de censura, que yo lo dudo, pero si vuelve a haber una moción de censura, vamos a votar que no, y voy a ser muy gráfico y quizás un poco exagerado, pero los once procuradores que pertenecemos al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, le digo de verdad que antes de dar nuestro apoyo al señor Tudanca o a la señora Ana Sánchez somos capaces de rociarnos con napalm"

Presupuestos "realistas y prudentes"

David Castaño ha tildado de "realistas y prudentes" los presupuestos de la Junta para 2022 y ha reconocido que las nuevas cuentas "son menos expansivas en el gasto, pero más expansivas en inversiones" en comparación con las actuales. Ha destacado en términos positivos que el nuevo presupuesto incluya un extenso anexo dedicado al problema de la despoblación, "donde se cuantifican unas partidas por un valor de 1.041 millones de euros". Por ello, ha considerado necesario que "se abra el debate" sobre las políticas en materia de despoblación teniendo como base este anexo.

En el caso de la provincia salmantina, los nuevos presupuestos prevén un total de 1.044 millones, lo que supone un ligero crecimiento del 1,47% respecto a los 1.029 millones asignados en Salamanca en el presupuesto de 2021. La finalización del nuevo hospital de Salamanca explica que el crecimiento no se mayor en las nuevas cuentas.