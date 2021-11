La Junta medita imponer restricciones a los no vacunados: “No van a pagar justos por pecadores”

Noticias relacionadas Tercera dosis de vacunación en Castilla y León: cuándo y cómo se administrará

Los no vacunados de Covid comienzan a ser un problema para la Junta de Castilla y León, que ve cómo cada semana aumentan los casos y un 34% de los hospitalizados por esta enfermedad son personas que han decidido no vacunarse. Ante esto, el portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha defendido que es necesario "seguir vacunando" e incluso imponer restricciones a las personas que no lo hayan hecho. “Estamos preocupados y si ponemos alguna medida sería para ellos”, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este caso unas medidas que solo afectarían a los no vacunados, pues “no van a pagar justos por pecadores”. Aunque de momento no manejan datos para poder imponer estas nuevas medidas. “No existe un tope, si ponemos estas restricciones serán en relación con los números que tengamos de ocupación de Ucis y de hospitales, tenemos que ver cómo evoluciona en los próximos días”.

Apoyo Plataforma AVE

Además, ha reconocido que apoya la medida que han pedido la Plataforma de Usuarios de AVE de Castilla y León de que las personas no vacunadas no viajen. “Estamos de acuerdo porque se ha demostrado que los sitios cerrados donde se está mucho tiempo y sin medidas es donde más riesgo hay de coger la infección. Lo más sensato es imponer restricciones a los que más posibilidades tienen de cogerlas y de trasmitirlas”.

"Las vacunas están funcionando y nos protegen, nos protegen de la enfermedad grave", ha asegurado Francisco Igea, quien pidió que de forma urgente los no vacunados procedan a hacerlo.

Segunda dosis Janssen

Por otro lado, ha asegurado que la administración de la dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen cuando termine la campaña para mayores de 70, en la que se está poniendo la vacuna contra la gripe y la tercera dosis contra la del COVID a estas personas, a pesar de que se había fijado como fecha el 15 de noviembre.

Sigue los temas que te interesan