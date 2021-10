Tercera dosis de vacunación en Castilla y León: cuándo y cómo se administrará

La tercera dosis de la vacunación llegará a Castilla y León a finales de mes, así lo ha anunciado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Todo hace indicar que será a partir del 25 de octubre, que es la señalada por el consejo interterritorial de Sanidad. Los mayores de 70 años serán los primeros, así como a los mayores de 65 años que hayan cumplido los seis meses de pauta completa.

La llamada, en esta ocasión, no se hará a través de las redes sociales sino que se realizará a través de los centros de salud y los médicos de familia que irán llamando a todos los que tengan que vacunarse. Lo que no habrá será vacunódromos, que se han ido retirando de todas las ciudades, en esta ocasión será en los centros de salud y con los médicos de familia.

Vacuna de la gripe

Eso sí, como en anteriores ocasiones, se comenzará por los grupos de mayor edad y posteriormente se irá bajando. La vacuna que se administrará será Moderna y Pfizer. El vicepresidente también ha anunciado que esta vacunación se hará junto a la de gripe, y ha afirmado que no habrá problemas en suministrarlas al mismo tiempo.

Por cierto, el Consejo de Gobierno ha autorizado la adquisición por parte de la Consejería de Sanidad de 768.000 unidades vacunales antigripales, valoradas en su conjunto en 6,053 millones de euros.

De esa forma, el Gobierno autonómico podrá, por medio de sus convocatorias anuales de vacunación frente a esta patología respiratoria, poner a disposición de los diferentes grupos de riesgo sanitario y social la prevención de esta enfermedad de forma gratuita y voluntaria para quienes así lo tengan recomendado.

Seguirá habiendo UCIs

Por otro lado, Franciso Igea ha aseguro que se seguirán mantiendo las UCIs extendidas en los hospitales, pese a que ahora que ha bajado el número de enfermos de Covid ingresados, "no van a desaparecer pese a que estén cerradas", ha asegurado. No en vano, recordó que es importante conocer los recursos disponibles, aunque no se utilicen en la actualidad, en el caso de que haya una nueva ola epidémica, aunque se mantiene esperanzado en que no ocurra.

Sigue los temas que te interesan