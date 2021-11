Llamamiento “urgente” de la Junta a los no vacunados: el 34% en la UCI no tiene la pauta completa

La Junta de Castilla y León ha hecho un llamamiento “urgente” a la población no vacunada para completar la inoculación de dosis en todos los grupos de edad y no poner en riesgo sus vidas “inútilmente”, como ha insistido el vicepresidente Francisco Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quien no ha ocultado la preocupación en la Comunidad por la subida de la incidencia.

Además, ha incidido en que el riesgo de acabar en las unidades de cuidados intensivos es “mucho más elevado” entre la población no vacunada, en concreto, el 34% de las 18 personas ingresadas en la actualidad en Castilla y León, frente al 80 y 90% de otras comunidades autónomas.

Igea no descarta imponer medidas a las personas que no se hayan vacunado, ya que "no van a pagar justos por pecadores", como ha subrayado. Una llamada urgente de la Junta de Castilla y León a completar el proceso de vacunación para evitar un incremento de la saturación hospitalaria y no solo poner en riesgo su vida y su salud, sino también la de sus familiares.

La Comunidad afronta en las últimas semanas un incremento “mantenido y constante de la incidencia”, si bien por el momento no tiene repercusión en las UCI o hospitales, ha apuntado Igea, al tiempo que considera “esencial” conseguir el incremento de la vacunación.

Sigue los temas que te interesan