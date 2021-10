Los grandes proyectos de Castilla y León para 2022

Los Presupuestos 2022 ya están presentados a la mesa de las Cortes. Ahora dependerá de los grupos parlamentarios para sacarlos adelante. El Ejecutivo espera contar con el apoyo de Por Ávila para poder dar luz verde a sus cuentas antes de final de año. Ahora es el momento de analizar qué tienen estas cuentas. El reparto que se hace para las provincias de esos 12.385 millones de euros, el mayor de la historia, presupuestados para el próximo curso.

Cada provincia hace un análisis exhaustivo del famoso ‘¿qué hay de lo mío?’ El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defiende que unas cuentas elaboradas por su departamento como “realistas y prudentes”. Aunque rechaza hacer una distribución por habitante de las inversiones en la Comunidad, sino conforme a las prioridades del gasto en cada territorio. En este caso, estas son las provincias más beneficiadas.

Ávila

La Junta de Castilla y León tiene una deuda pendiente con Ávila o eso parece al ser el grupo parlamentario el que tiene la llave para dar luz verde a los presupuestos. Pues bien, entre los proyectos más destacados se encuentra la partida de 1,11 millones para el nuevo centro médico de Madrigal. Se consigan 151.083 euros para la unidad de radioterapia abulense, los 1,2 millones para la AV-900 entre Ávila y Riofrío; el millón para la AV-500, y 423.502 euros para la CL-507 en el cruce con la N-501 y San Pedro Arroyo (Ávila). También invertirá 1,6 millones en obras en el Polígono de Vicolozado.

Burgos

El principal proyecto con una inversión de más de cinco millones es el Parque Tecnológico, que se encuentra frenado desde hace años. En Educación, el nuevo colegio público de Villímar se lleva 2,5 millones. Mientras que el CIFP Río Ebro de Miranda recibirá 1,5 millones para talleres y aulario. En cuanto a Fomento, 1,53 millones para la renovación de la BU-520 de Quintana Martín Galíndez a Frías. También habrá 2,75 millones para el Museo de la Evolución.

León

La provincia leonesa es la más beneficiada de las cuentas de la Junta con un gasto 1.387 millones de euros, un 7% más que en el ejercicio en curso. Como dato las inversiones aumentarán desde los 107 a los 170 millones. ¿En qué se invertirá? Como proyecto más visible, como los 6,1 millones de euros para el nuevo conservatorio profesional de música, la reforma integral de la estación de autobuses de León, el arreglo de la carretera LE-413, 1,28 millones para la LE-813, en Mansilla, o la reforma de los centros de salud de Sahagún (2,6 millones) , Villaquilambre o San Andrés (1,51). Habrá casi un millón de euros para implantar dos nuevas unidades para personas asistidas en la residencia Armunia. También en los regadíos del Páramo Medio y Bajo, que contarán con cinco millones, o los de la zona de Payuelos, donde se invertirán diez millones. En Cultura, 2,20 millones para el Musac y medio millón para y 525.647 euros para el de la Minería, en Sabero.

Palencia

La inversión para Palencia será de 536.943.115 euros entre gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, transferencias a farmacia y centros concertados, transferencias de capital, mientras que inversiones serán casi 65 millones, un aumento respecto al año pasado de más del 50%. Entre las inversiones más importantes se encuentran millones de euros para una nueva fase del parque de proveedores de Renault en Villamuriel o 1,2 millones de euros para la construcción del bloque técnico del hospital. Pero hay más, 984.000 euros para la reforma del ala derecha e izquierda de la residencia Puente de Hierro. El ICE también invertirá 1,1 millones en el polígono de Dueñas. Habrá una partida para la obra de la presa sobre el arroyo Las Cuevas en Castrejón de la Peña con 5,2 millones. También hay 21 millones para la instalación de tres plantas fotovoltaicas de autoconsumo para modernizar el regadío en el Canal Pisuerga.

Salamanca

La partida en inversiones para 2022 alcanza los 90,9 millones de euros, una cifra muy similar a la de este curso. El premio gordo se lo lleva el nuevo hospital que acapara 11,2 millones. También destaca la construcción de la residencia de Puente Ladrillo se lleva 10,7 millones. Dos proyectos que no son nuevos y que siguen en construcción. En Educación, hay una partida de más de 10 millones para equipamiento digital, mientras que habrá casi dos millones para la construcción del nuevo instituto de Guijuelo y 1,2 millones para la ampliación de cuatro aulas del CRA María de Molina de Castellanos de Moriscos. En carreteras se ha consignado 1,13 millones para la SA-104, en el cruce con la SA-160 al límite con la provincia de Ávila. Por último, 2,66 millones para la transformación de los regadíos en la zona de La Armuña.

Segovia

Un proyecto destaca en la provincia segoviana en el gasto autonómico. En concreto, el centro de salud Segovia IV-Nueva Segovia que recibirá 3,7 millones de euros, aunque no servirán todavía para darlo por finalizado. El instituto de San Lorenzo se lleva medio millón de euros, aunque no era lo esperado. Mientras que habrá 260.611 euros para el palacio de Quintanar. Igualmente, se destinan 1,9 millones a remodelar las plantas bajas, primera y sótano de la residencia Mixta. La modernización del regadío de El Carracillo se lleva 1,5 millones de euros. Por último, el hospital recibe 100.000 euros, una noticia que no ha gustado mucho en tierras segovianas, no en vano, es la segunda provincia con menos gasto.

Soria

Aunque Soria está en boca de todos por su pertenencia a la España Vaciada, la provincia ha vuelto a ser la última en la lista de gasto por parte de la Junta de Castilla y León. No obstante, Mañueco adelantó que la Junta “cumpliría con Soria”. El que sobresale es el del hospital con una inversión de 11,05 millones para el nuevo complejo asistencial Santa Bárbara. Otros proyectos que destacan son los 2,47 para la red de riego en Hinojosa del Campo, concentraciones parcelarias Ágreda-Aldehuela-Fuentes por valor de dos millones. En carreteras, los 1,5 millones de la SO-630, en San Pedro Manrique.

Valladolid

La segunda provincia más agraciada en los Presupuestos de la Junta es Valladolid. Son muchas las actuaciones que se llevarán a cabo el año que viene. En Educación habrá 3,3 millones de euros para la adaptación del IES Santa Teresa, creación de la escuela Superior de Arte Dramático o 2,11 millones para el centro cultural Miguel Delibes. Más de un millón para el Parque Tecnológico de Boecillo, y medio millón para el de Medina de Rioseco. Se modernizará el regadío en el Canal Pisuerga. Y habrá 4,72 millones para la promoción de viviendas públicas de Puente Colgante. Por otro lado, 1,03 millones para la instalación de energía solar fotovoltaica en el hospital Río Hortega de Valladolid. Por último, el presupuesto incluye además 433.171 euros para la construcción del nuevo Centro de Salud de La Magdalena.

Zamora

Como no podía ser de otra manera, el proyecto militar de Monte la Reina es el plato fuerte en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022. Un millón irá a recalar en un plan que también ha invertido el Gobierno central. Aunque el consejero de Economía ha confirmado que, si fuese necesario, la Junta haría modificaciones de crédito durante el año para incrementar esa partida. Por su parte, las Presupuestos de la Junta incluyen también partidas de casi dos millones para avanzar en las obras del conservatorio, más de un millón y medio de euros para el centro cívico o 766.950 euros para el Museo Etnográfico; para la planta fotovoltaica de Toro o para culminar los trabajos de Parada del Molino, también 20.000 euros para mantener en pie el proyecto del centro de salud de Villalpando.

