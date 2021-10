La Junta presentará los Presupuestos la próxima semana

La Junta de Castilla y León tiene la intención de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 durante la próxima semana en la reunión del Consejo de Gobierno, así lo ha adelantado hoy el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, quien espera y confía en la "sensatez" de gran parte de los actores políticos de la Comunidad para sacarlos adelante.

Igea no contempla que se tengan que prorrogar los existentes ya que está “confiado” en sacar adelante los presupuestos esta semana, al igual que se hizo ayer con el techo de gasto en las Cortes, “un buen signo” para testar lo que puede ocurrir la próxima semana.

La postura de Por Ávila

Un techo de gasto que ha salido adelante gracias al apoyo de Por Ávila, que aseguró que su voto no sería “un cheque en blanco”. No obstante, el portavoz de la Junta ha asegurado que “no habrá un trato de favor” con la provincia abulense. “Las propuestas que nos han hecho son razonables, y no son diferentes a las que se hacen desde otras provincias”, ha asegurado. Además ha insistido en que no quiere mostrar a los ciudadanos que esto “es una carrera electoral, solo pensamos en sacar las mejores cuentas para la recuperación económica”.

