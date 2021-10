El debate de la descentralización acaba sin ideas y con "enfrentamientos territoriales"

Descentralización, el tema de moda ha llegado al Pleno de las Cortes, que ha arrancado con una doble pregunta, del grupo parlamentario socialista y de Unión del Pueblo Leonés, sobre la posible descentralización de las instituciones en Castilla y León. Luis Tudanca ha preguntado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre su opinión sobre la desconcentración institucional y administrativa. Mientras que el leonés Luis Mariano Santos lo hizo como herramienta para luchar contra la despoblación y la desigualdad. Al final, poco diálogo y acusaciones de cada uno a lo suyo.

De primera Mañueco ha pedido que esta cuestión “exige un debate riguroso, sosegado, serio y discreto que tenga un doble consenso: político y territorial. No se puede usar con frivolidad en un acto de partido. Se está buscando un enfrentamiento entre territorios o una cortina de humo para tapar la subida de la luz”, ha afirmado en relación a las palabras que mencionó Tudanca durante el Comité Federal socialista el pasado domingo en Valencia.

Alfonso Fernández Mañueco

En su turno de palabra, el secretario general socialista ha criticado la política que está llevando el Gobierno en Castilla y León que ha provocado “la mayor despoblación”. Y ha comentado que el Gobierno central ya ha “hecho más por la Comunidad que este Ejecutivo”. Y para ello ha recordado que hay sedes en Burgos del Centro de Enfermedades Raras, el centro de la Seguridad Social en Burgos o el más reciente el cuartel militar de Montelarreina. “Hay que ser valientes e ir todos juntos”, ha afirmado.

En la contrarréplica, Fernández Mañueco ha vuelto a apoyarse en el recurso del sanchismo y del transfuguismo. “Le doy un sobresaliente en defender el argumentario de Sánchez. Cuando él anuncia una frivolidad usted sale corriendo y lo repite”. Además le ha recordado que durante su proyecto de futuro para la Comunidad presentada durante la Moción de Censura nunca habló de la descentralización de Castilla y León. “Su prioridad no es descentralizar es buscar tránsfugas”. Por último se ha quejado de que el Gobierno central no esté apoyaando la inversión del Centro para la Memoria Histórica en Salamanca o esté pensando en llevarse a otro lugar la formación de policías que se hace en Ávila. “Salga corriendo a buscar tránsfugas que es lo que más le interesa”, la he espetado para terminar.

Críticas a UPL por apoyar a quien dejó ir las minas

Ante la pregunta del portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, Mañueco ha criticado que en estos “temas de enfrentamientos territoriales se mueve como pez en el agua” y que solo buscar rédito electoral. “No busca el interés de los leoneses solo seguir en su sillón”, ha criticado y ha pedido que no meta a los leoneses en estas “aventuras separatistas”. Además le ha recriminado el apoyo que ha dado al PSOE para gobernar en León, después de haber cerrado las minas y las térmicas y de presentar unas cuentas con una rebaja del 22% de las inversiones para la provincia.

Luis Mariano Santos, de UPL, durante el Pleno de las Cortes

Por su parte, Santos ha afirmado que la “política de éxito” de la Junta no está sirviendo de nada en León. Y ha pasado de pedir la descentralización a pedir la separación. “Queremos una separación. Le pido que no sea frívolo, y a su vicepresidente, (Igea) le pido que nunca diga que aquí se ha descentralizado porque es un insulto para los castellanos y leoneses", ya que “el 99% se sitúa en la no capital de la Comunidad”, en relación a Valladolid. Además ha consideró una “ignominia” que todas las consejerías, Cortes o empresas públicas estén en Valladolid, lo que concentra otras organizaciones y se producen “situaciones tan estúpidas como que colegios profesionales de Zamora estén en Valladolid”.“Los leoneses no creemos en este modelo territorial, póngase las pilas y descentralice”.

Por Ávila y las consejerías

Por último, el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, ha considerado como "más que oportuno" el debate sobre la descentralización de organismos dependientes del Gobierno central y ha defendido que, en el caso de Castilla y León, se podría llevar a cabo a través de las consejerías para que se implanten en algunas de las provincias "en precario", entre las que ha situado a la abulense.

