Igea sobre la descentralización: "Que nos diga el Gobierno qué es lo que propone"

El debate de la descentralización de las instituciones está sobre la mesa después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriera el ‘melón’ la semana pasada y el secretario general socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, aceptará la propuesta. Precisamente por este motivo, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, pide al Gobierno que “nos diga lo que propone”. En su opinión, “las promesas inconcretas son la especialidad del Gobierno, pero es que luego hay que aterrizarlas”.

Igea ha insistido en que este debate lo ha abierto el Ejecutivo central y que, por tanto, “tendrá que ser él quién presente una propuesta”, ha afirmado. “Tendrá que decir las instituciones que hay que descentralizar, las que no... porque luego viene a León hace unas manifestaciones y luego en los presupuestos no hay nada, que nos digan qué es lo que propone", ha argumentado en alusión a los Presupuestos Generales del Estado, donde ha indicado que hasta “un alcalde socialista, el de León, no le han gustado”.

“Un país libre tiene un ejército fuerte”

El portavoz también ha recordado minutos antes de visitar la exposición 'El Centenario de la gesta del Regimiento de Alcántara “a todos los militares que perdieron su vida defendiendo nuestra democracia y los principios constitucionales”, un día después del décimo aniversario de la entrega de las armas por parte de la banda terrorista ETA. Asimismo, ha concluido haciendo una loa al ejército. “No hay un país libre que no tenga un ejército fuerte y yo creo que hoy es un buen día para recordar estas cosas y para agradecer al Ejército su disposición a defender los principios y los valores constitucionales”.

Techo de gasto

Por último, ha confiado, como ya lo hiciera la pasada semana, en que durante el pleno que se celebra esta semana se apruebe el techo de gasto para mandar así un mensaje de "estabilidad y tranquilidad".

