La Junta “asume” la decisión del Gobierno de mantener la mascarilla en interiores

El Gobierno central no se plantea, por el momento, eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores. Una situación que es “asumida” por la Junta de Castilla y León aunque tiene claro que “todo lo que se podía hacer”, en relación a la vacunación masiva, “ya se ha hecho”.

“Si el Gobierno ha decidido mantenerla no nos queda otra opción que asumir. Es bueno mantener la prudencia, pero todo lo que se podía hacer está hecho”, ha asegurado el vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, a la conclusión del Consejo de Gobierno. No obstante, ha advertido que nos enfrentamos “a un otoño con epidemia de gripe”, donde hay diferentes versiones de si lo mejor es llevar la mascarilla o no, “nosotros como hemos hecho siempre acudiremos a los expertos”, ha concluido.

De esta manera, la mascarilla será siendo obligatoria en los interiores, y en Castilla y León también en los recreos de los escolares.

Sigue los temas que te interesan