La polémica Ley de Vivienda: casi 25.000 castellanos y leoneses tienen más de 10 propiedades

Aunque la medida no entrará en vigor hasta dentro de un año, aproximadamente, la futura Ley de Vivienda nace con la polémica debajo del brazo. El acuerdo entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, señala que los grandes propietarios de pisos en España estarán forzados a bajar el precio del alquiler en las zonas tensionadas y a los particulares a congelarlos. Un acuerdo muy criticado por el sector. No obstante, serán las comunidades las que deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado para aplicar la medida que afecta a los propietarios de más de diez viviendas. Pero, ¿cómo afectará esta medida a Castilla y León?

La medida afecta principalmente a los grandes tenedores, aquellos que son propietarios de más de 10 edificaciones urbanas, y en la Comunidad tenemos a casi 25.000 personas en esta situación, en concreto, 24.924, según los datos de 2021 de la Dirección General del Catastro, pero son en su mayor parte empresas o entidades jurídicas. La provincia de León es la que lidera este ranking con 5.624 personas que tienen más de una decena de propiedades. Burgos es la segunda provincia que destaca en propietarios con 5.067. Salamanca, la tercera con 3.970, mientras que Valladolid es la cuarta con 2.525 personas. Zamora y Soria tienen números muy parecidos con 1.853 y 1.814, respectivamente. Mientras que Palencia tiene 1.604, Ávila acumula 1.463 y cierra la tabla Segovia con ‘solo’ 1.004.

Datos propiedades Castilla y León

En lo que se refiere a propietarios de la región que tienen entre 26 y 50 propiedades, hay un total de 2.138. Los números en esta ocasión son muy semejantes, aunque vuelve a liderar León con 434. Burgos tiene 364, Salamanca, 342 y Valladolid 300. El resto de las provincias no llegan a los 200. Ávila (129), Palencia (168), Segovia (144), Soria (122) y Zamora (135).

Un millar de personas con más de 50 propiedades

Por último, en el listado de tops, es decir con más de 50 propiedades urbanas, Castilla y León cuenta con 1.041 personas, de los que 179 están en Valladolid, 176 en Burgos y 171 en la provincia leonesa. Salamanca con 138 también sobrepasa el centenar. Mientras que por debajo se quedan el resto de las provincias con Zamora en el último lugar con 53.

Para los pequeños propietarios, la ley no les obligará a topar los precios del alquiler, pero contarán con importantes incentivos que ayudarán a contenerlos. Ahora bien, estos datos no hacen distinción entre personas y empresas en esta estadística. Otro dato a tener en cuenta es que el registro administrativo indica dónde están las viviendas, pero no dónde radican los propietarios. Es decir que alguien que vive en Barcelona puede tener un número indeterminado de casas en Valladolid, o al revés, sin que esto cuente en las estadísticas.

Como es sabido, serán los propios ayuntamientos y comunidades las que decidan su aplicación. Algunas ya se han adelantado y por ejemplo en Soria ya existe una penalización para viviendas vacías. Zamora, donde gobierna Izquierda Unida, no tendría ningún problema en aplicar medidas contra los grandes propietarios.

