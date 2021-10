Los complementos 'made in Sayago' que te van a enamorar

Noticias relacionadas El viaje a Sayago que cambió para siempre la vida de Nuria

De bióloga a creadora de las carteras La Zamoranita que causan furor en ferias y las redes sociales. La berciana Mónica Castelo llegaba a Villadepera hace 18 años, con su licenciatura de Biología bajo el brazo, pero la vida tenía otros planes para ella. Sus manos son las responsables de todo lo que sale de la tienda Que mona! Complementos, con la que ha hecho crecer su pequeño negocio de artesanía y cuyas creaciones causan furor en Sayago, Zamora y cada día más partes de España.

Todo comenzaba cuando su pareja y ella llegaban a la localidad sayaguesa empujados por la creación del Parque Natural de Arribes del Duero. Biólogos de profesión y en plena crisis económica "fuimos dando tumbos hasta llega de vuelta al pueblo de mi marido". Mónica siempre había dibujado y, en alguna ocasión, había hecho algún trabajo de artesanía a conocidos, pero fue un encargo para regalar a una profesora de bailes tradicionales lo que hizo que naciera La Zamoranita. "Fue una cosa hecha para un regalo, y al final terminé haciendo la marca porque tuvo mucho éxito", detalla. Un primer paso que derivó en toda una línea de complementos que se reparten por toda España y que llevan la frase de la conocida canción popular: "Zamoranita, qué guapa eres".

Doce años hace de esa historia de la que ahora hay toda una gama de carteras, monederos, bolsos, llaveros y cada día más complementos, made in Sayago, en los que aparece todo tipo de elementos tradicionales en sus diseños. De hecho, una de las últimas creaciones, y de las que confiesa que ha sido más complicado hacer, se trata de un llavero basado en los corazones de novia o corazones de Viana. Según el grupo Corrobla de bailes tradicionales el corazón de novia "es una de las piezas de joyería tradicional más popular en la indumentaria tradicional. La pieza está emparentada con los cristos triperos y las patenas acabó teniendo personalidad propia y luciéndose sola o ensartada en la collarada que acompañó el vestir tradicional de la franja leonesa y aún en comarcas segovianas y avilesas. Con un marcado carácter simbólico, regalo de bodas, simbolizó el amor y se sumó a las abigarradas pecheras enjoyadas tan al gusto del siglo XVII y XVIII". Un importantísimo elemento de la indumentaria de los trajes regionales de Zamora, León y Salamanca que Mónica logró transformar en un precioso llavero de metacrilato, para un regalo de bodas muy especial. "Soy autodidacta y no soy experta en diseño, por lo que me las tuve que ingeniar para hacer un llavero con esa forma", remarca.

Llavero para la boda y un corazón de novia

Ferias y redes sociales

Mónica vende sus piezas fundamentalmente en mercados de artesanía, aunque también tiene presencia en una tienda de Bermillo de Sayago y otra en Zamora capital. Es en estas ferias donde la Zamoranita se ha ido haciendo un hueco y expandiendo su marca, si bien, las redes sociales han tenido un importante impulso para ella. Los últimos ocho años han sido los de mayor crecimiento para Mónica que confiesa que debe hacerle más caso a las redes sociales porque, aunque en los mercados artesanales siempre ha gustado mucho, "cada día vienen más porque han visto mis creaciones en las redes y ya buscan tu puesto".

Un empujón mediático al que también colaboran los vecinos de Sayago y del resto de la provincia. "El boca a boca es fundamental. Yo he hecho trabajos que para bodas o comuniones, que quien lo ha recibido luego viene a encargarme a mí otras cosas", relata. De hecho, la línea de monederos que comenzaba con la Zamoranita ahora tiene diseños con Aliste, la Guareña, Toro, Valladolid, Segovia o, incluso, el traje regional de Cantabria. Además, los puntos de venta físicos le sirven para que sus productos también puedan servir de regalo o recuerdo cuando los turistas viajan a Zamora o los zamoranos tienen que presumir de su tierra."El arraigo a Sayago es muy fuerte y les gustan estos bolsos y carteras para que la gente de fuera vean de donde son y cómo es su traje tradicional", detalla.

La conectividad, el gran problema

Como le ocurre a todos los emprendedores, empresas y negocios de la zona, la conexión a Internet es el gran problema de Mónica. Un precio desorbitado por un servicio de baja velocidad, pero vital para poder contactar con clientes, proveedores, recibir encargos, etc. A esto se suma las pocas opciones que se ofrecen en zonas como Sayago donde, por ejemplo, Mónica solo puede hacer sus envíos a través de Correos, porque el uso de cualquier empresa de paquetería le supondría un viaje de cien kilómetros de ida y vuelta a Zamora capital.

Por otro lado, aunque intenta comprar todo lo que puede en Sayago, esta emprendedora tiene que tirar de proveedores de otros lugares para la impresión de sus telas. En cambio, todo lo que tenga que ver con ferretería o pinturas, acude a tiendas de Bermillo, para que todo sea un círculo de colaboración entre vecinos, que intentan salir adelante en estos complicados tiempos.

