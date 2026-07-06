Las Noites Vivas regresa a Pinhel con teatro, fados y música tradicional durante el verano

El municipio portugués de Pinhel va a volver a llenar de cultura sus espacios públicos con una nueva edición de ‘As Noites Vivas’, una iniciativa que apuesta por acercar el teatro y también la música a plazas, parques y enclaves históricos en las noches de los meses de verano.

La programación de la cita va a arrancar el 16 de julio y lo va a hacer a las 21:30 horas en el Auditorio del Parque Municipal da Trincheira. Todo con la representación teatral ‘Há 60 anos na minha aldeia’, que va a correr a cargo de la Academia Sénior da Guarda.

Se trata de una obra inspirada en las crónicas de Abel Saraiva y adaptada por Joaquim Igreja. Propone un recorrido por la vida cotidiana del mundo rural en los años 60, recordando la feria, el trabajo, las fiestas populares y la taberna, en un homenaje a la memoria colectiva compartida por los territorios de la Beira y la vecina comarca salmantina.

La música será la gran protagonista del resto del ciclo. El 22 de julio, el Auditorio Exterior del Centro Histórico acogerá un concierto de guitarra clásica a cargo de Diogo Andrade, profesor de la Academia de Música de Pinhel.

El 29 de julio, la Plaza Sacadura Cabral será escenario de una Noche de Fados con la actuación de Vera Nunes, mientras que el 5 de agosto, el Parque Urbano de Pinhel recibirá al grupo Trovas da Beira, que ofrecerá un concierto de música tradicional portuguesa.

Visitas teatralizadas y homenaje a Camilo Castelo Branco

La oferta cultural del verano se completa con el regreso de las Visitas Encenadas, organizadas por el Ayuntamiento de Pinhel en colaboración con el Teatro do Imaginário, del Grupo de Amigos do Manigoto.

Las visitas tendrán lugar los días 18 de julio y 8 de agosto, ambas a las 18.00 horas, con salida desde la Oficina de Turismo.

En esta edición, los participantes podrán descubrir distintos rincones de la ciudad de la mano de supuestos descendientes de Camilo Castelo Branco, recordando los lugares que habrían inspirado al escritor para su obra O Bem e o Mal, estrechamente vinculada a Pinhel.

Continúa el Festival Património

El Ayuntamiento también dará continuidad durante el mes de julio al Festival Património – Fado e Guitarra Portuguesa, una propuesta cultural que busca descentralizar la programación y llevar la música tradicional portuguesa a las 18 parroquias del municipio.

Las próximas citas serán el 24 de julio en Lameiras, con el fado lisboeta de Inês Brito; el 25 de julio en Pala, donde João Farinha interpretará fado y canción de Coimbra; y el 26 de julio en Pínzio, con un concierto de guitarra portuguesa a cargo de Bruno Costa.