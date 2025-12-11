Pinhel ofrece el 23 de diciembre un concierto para disfrutar de la mejor Navidad: con más de 100 personas

La Academia de Música de Pinhel cumple, una vez más, la tradición de regalar a la comunidad de Pinhel (y a todos aquellos que se nos quieran unir) un Concierto de Navidad presentado e interpretado por talentos del municipio de Pinhel.

En el escenario estarán cerca de 100 integrantes, entre alumnos de la Academia, músicos de la Banda Filarmónica de Pinhel, alumnos de la enseñanza de Música en el 1º Ciclo, profesores e invitados.

El repertorio incluye melodías tradicionales portuguesas, canciones navideñas inéditas y temas originales del autor de los arreglos y también director Musical, Ângelo Lemos Marques.

Los invitados especiales serán la bajista Estela Cabral, la vocalista Filomena Carvalho y el guitarrista Jorge Vaz, todos ellos naturales del municipio de Pinhel.

El Concierto de Navidad tendrá lugar en el Centro Logístico de Pinhel, el día 23 de diciembre (martes), a las 21.30 h, y la entrada es gratuita.