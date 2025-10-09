Los toros siguen vivos

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Acuerdo de paz en Gaza, en directo
Comprobar Lotería Nacional del jueves
Trump anuncia acuerdo "primera fase"
Macron nombrará primer ministro
Red Eléctrica nuevo apagón
Tercer grado Pedro Sánchez
Anabel Pantoja dinero gasta ropa
Moisés Sánchez experto divorcios 2.000€
Netanyahu acuerdo y rehenes
Pensión compensatoria
Rechazo de herencias
Inversor sobre los jubilados
Jubilada contra el Imserso
Pedro Becerro, experto en finanzas
Horóscopo
Los 4 nuevos radares en España
Trabajadora da positivo en el control de alcoholemia
PS6 usará la IA
Análisis Battlefield
Trabajar desde los 14 años y sólo 800 euros de pensión
La isla de los gatos
Amor jubilados
Joven y padre jubilado
Cómo mejorar la pensión de jubilación
Centros de día jubilados
Detectar lingotes de oro falsos
1.955 millones gastados en comida para perros
Asesor financiero sobre la vivienda
Funcionario Seguridad Social
Prohibido decir "mena" Congreso
Eduardo Noriega accidente
Sonsoles Ónega desgravar cuidadoras
Precios abusivos parking de hospitales
Conductor de ambulancias
Pipi Estrada explosión mediática
Se derrumba un edificio en obras en Madrid
Empresario sobre herencia
Nueva normativa Imserso
Experto en atracción
Jubilada sobre Tinder
Horóscopo de este jueves
Rupturas normalizadas
María Esclapez
Recortes en las nóminas de 2026
Primera relación
Última hora de los heridos y desaparecidos en Madrid
Empresario millonario sistema educativo
Cómo relajar a un perro
Jubilada 47 años cotizados
Empresario español en China
Arquitecto alerta vivienda
Joven estudiante precios España
José Elías fin de semana
Enfermera española Noruega
Camarero español en Irlanda
Lourdes Montes mujer Fran Rivera hijos
Blanca Romero cachopo y sidra
Salario de un minero en Asturias
Joven español en Suiza
Albañil sobre la falta de obreros
Agricultor sobre la falta de trabajadores
Natacha Gascón, empresaria
Camarero español en Irlanda
Marc Vidal, economista
Minero en Asturias
Embargo de armas a Israel
Experta en horóscopo
Joven española
El técnico que se convierte en psicólogo de perros
Experta en autoestima
Cómo los gatos sufren estrés
Nuevo tipo de okupación
Una madre indignada con su casero
Jubilado con 2.500 euros
Mujer marroquí subsidio
11 años en pareja
Modelo adopta gato
Jorge Fernández dieta y gimnasio
Sergio Dalma ejercicio diario
Experto en desarrollo personal
Estrés canino
Jubilada pensión
Pensiones septiembre 2025
Dardo a Lamine Yamal
Caja de herramientas Aldi
Mueble Lidl
Chaqueta Zara
Revisor de coches
Chaqueta Zara
Economista
Dentista español en Islandia
66 años casados
Empresaria española en Brasil
Asesor fiscal Hacienda
Billetes antiguas pesetas
Relaciones
Firmantes de la ILP que propone la derogación de la tauromaquia como patrimonio cultural.

Firmantes de la ILP que propone la derogación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Europa Press

Opinión

Los toros siguen vivos

"Uno, que conoce de qué pie cojea el Partido Socialista, sabe que en su seno hay taurinos y antitaurinos y, sobre todo, indiferentes, por lo que es difícil llegar a una postura clara".

Publicada

El pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer por amplia mayoría la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular ILP, que pretendía la derogación de la ley de 2013, que declara a la tauromaquia patrimonio cultural de España en todo su territorio.

Para llegar a dicho resultado ha sido clave la postura del PSOE que con su abstención ha inclinado la balanza a favor del PP y VOX por amplio margen que, como era de esperar, han votado en contra de dicha iniciativa.

No obstante, ha habido nerviosismo hasta el último momento ya que la portavoz socialista no desveló cuál iba a ser el voto de su grupo. Sin embargo, el no definirse ya hizo pensar en la abstención, al igual que vienen haciendo cuando los toros salen a la palestra.

Uno, que conoce de qué pie cojea el Partido Socialista, sabe que en su seno hay taurinos y antitaurinos y, sobre todo, indiferentes, por lo que es difícil llegar a una postura clara.

Ello, a mi juicio, es un error, pues si la tradición socialista ha sido siempre estar con el pueblo, este ha estado siempre a favor de la Fiesta, por mucho anti que también haya.

En estos días previos a la votación del Congreso de ayer, 7 de octubre, se han dicho muchas cosas y uno mismo escribió una declaración en la que se rebatía un argumento muy en boga por los antitaurinos y animalistas como que ante la cuestión siempre planteada por los antitaurinos de los supuestos derechos de los animales, manifestar que estos no tienen derechos propiamente dichos, ya que estos son patrimonio exclusivo de las personas, pues no existen más derechos que los derechos humanos. Otra cosa es que frente a los animales tengamos deberes y obligaciones que, como dijo Kant, “constituyen deberes indirectos para con la humanidad”.

Por ello, la invocación que hacen los antitaurinos de la tortura o muerte del toro no supone quebranto de derecho alguno además de no existir aquella, ya que conviene recordar que a la crianza y selección del toro recogido también como Patrimonio Cultural en la citada Ley 18/2013, se dedican así 500 mil hectáreas que son auténticos parques naturales en los que, como dijo Oscar Wilde “el toro es el rey de la pradería” y para cuya selección y cuidado se utilizan numerosos animales de ganado vacuno y caballar, todos al servicio de conseguir el toro idóneo para su lidia en la que manifieste toda su pujanza y bravura.

En suma, como dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano, parodiando a Picasso, “el arte es una mentira que dice la verdad”, a lo que se añadiría una excepción, el arte taurino, donde todo es verdad, de aquí “la revelación maravillosa de una belleza viva que es la del arte de torear mismo”, en palabras de José Bergamín”.

No obstante, la rabieta de los antitaurinos no parará y seguirán a la carga, ya veremos cómo, pero, mientras tanto, los toros siguen vivos, que es precisamente lo que ellos quieren, aunque en sentido contrario en cuanto a espectáculo y, por ello, “la Fiesta sigue”. Nuestra Salamanca, Castilla y León y las demás regiones, podrán seguir sabiendo que criar, seleccionar y lidiar toros es patrimonio cultural de todos y para todos, con los beneficios, además, que ello comporta.

Más en Opinión