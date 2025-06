La sociedad ha evolucionado tanto emocional y psicológicamente que se nos está yendo de las manos el tema del autocuidado, de ponerte a ti primero, de buscar tu felicidad sin contar con la del resto. Respaldarse con un “yo es que soy así” no es una excusa para hacer lo que te de la gana. Hitler también “era así” y no es legal ni ecuánime que matase judíos, ¿no?

También está el tema de pedir perdón. Hay quien con pedir perdón ya se siente liberado. A veces se pide perdón sin saber muy bien lo que se ha hecho, simplemente se demanda para que la otra parte se calle la boca y no maree.

Eso está mal y solo lo hacen los estúpidos, porque son tan tontos que no son conscientes de sus actos.

Lo que está peor es saber lo que has hecho, pedir perdón y pretender ser perdonado simplemente por el hecho de haberlo verbalizado.

El perdón ya se lo damos a cualquiera porque se supone que es de buena persona concedérselo. Pero no hay que perdonar siempre. Hay veces que te hacen tanto daño que no vale con pedir perdón para solucionarlo. Hay cosas que se hacen a propósito sabiendo lo que implican y estamos en nuestro derecho de no exonerar.

Parece que le ha cogido gusto el presidente a pedir perdón. Ahora toca por las conversaciones denigrantes entre los de su partido cuando él mismo tiene un suegro que llevaba un prostíbulo, ¿eso no le parece denigrante?

Me sorprende que estemos todos tan escandalizados con el vocabulario y las comisiones del “clan del Peugeot” y tan poco por la prostitución.

No es muy feminista irse de putas, la verdad. Ni feminista ni normal. Yo pensaba que lo de cerrar tratos y festejar en puticlubs era de otra época. Pero el PSOE nos recuerda que tienen el pack completo al día: corruptos, mafiosos, mentirosos y puteros.

Tampoco es muy feminista ejercer el poder sobre mujeres para tenerlas calladas. Como tampoco es muy feminista salir el 8 de marzo denunciando que la prostitución son violaciones pagadas, pero ahora… ¿dónde están esas feministas? ¿Por qué no leo al menos en redes su indignación?

Estamos pasando por alto algo que es muy grave. La cúpula del gobierno de España se cree con el derecho de utilizar el cuerpo de mujeres previo pago.

Asco me da pensar que quien nos representa está acostándose con chicas que no tienen otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no harían. Estas últimas palabras son de Ábalos, sorprendente, ¿verdad?

También dijo que desde el Gobierno se trabaja por un país donde las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. ¿Dónde están esas prostitutas y actrices porno que se llevaba a hoteles? ¿Por qué no están declarando?

¿Todo esto también tenemos que perdonarlo? Yo no te perdono, Pedro. Hay cosas que no se pueden perdonar.