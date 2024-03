No sé cuándo hablaremos de gallinas en Castilla y León, pero en Galicia parece que van a tener que registrar, dar de alta, los 50.000 gallineros de autoconsumo, corrales que no pasan de treinta aves y que no comercializan los huevos ni la carne. Al final acabarán sin gallinas. Cualquiera le dice al tío Perico que tiene que entrar en una aplicación para criar sus gallinas. Todo muy woke. La UE mientras con una mano blanquea dictaduras con la otra consuma el engaño verde. De todas maneras cuando vemos el percal de los que nos administran dan ganas de hacerse camboyano.

Mal día y mal el 11-M. Nos recuerda demasiadas cosas mal hechas. Desde esa fecha España empezó a ir más rápido cuesta abajo. Sin olvidar el 8-M pandémico en el que salen a la calle a reclamar unos derechos que ya tienen y el acceder a puestos a los que no se llega por méritos propios. Este año han salido dos grupos con lemas ridículos disputándose la manipulación de las mujeres y de los fondos públicos.

Cada vez va menos gente. Pelos morados y olor a gato. Todos entendemos a esos hombres que de pronto se dan cuenta de que son mujeres lesbianas y que van a luchar por sus hijos y por sus derechos como mujer. La demolición de nuestro Estado de derecho no sería posible sin la colaboración activa o pasiva de una gran mayoría de medios importantes y de contertulios pagados que los apoyan. La constitución es generosa, pero no puede ser constitucional lo que no lo era la semana anterior. El dinero alcanza cuando nadie roba. La UE quiere ahora hacer un fondo común para rearmarse, lo mismo que con las mascarillas.

Los que negocian con corruptos son iguales o peores. Los que se van a llevar el botín con las renovables se tildarán de restauradores de la naturaleza. Luego nos cortarán el agua mientras vaciarán de nuevo los embalses para hacer electricidad pues las renovables no dan para tanto. Mientras nuestros agricultores a padecer. Tenemos que tener estómago para digerir un disparate tras otro. Cuando los delincuentes acosan a las fuerzas del orden en sus cuarteles o comisarías es que estamos al borde de la anarquía, de la quiebra de la ley y el inicio del caos.

Quienes critican a Israel por bombardear Gaza olvidan que Hamás no ha parado de lanzar decenas de miles de cohetes sobre la población civil de Israel que gracias a la cúpula de hierro son neutralizados. Tampoco los medios dicen nada sobre los ataques de Hezbolá contra civiles desarmados. Aquí mientras seguimos llamando menor no acompañado a alguien que pasa de los 20 años y va siempre haciendo daño en grupo. Menos mal que empieza el Ramadán aunque en Haití tenemos películas de terror.