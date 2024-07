La pesadilla continua. Deberíamos empezar la semana con gran pesadumbre. No pinta nada bien. Lo sucedido en Francia es muy grave. La filosofía woke empeñada en destruir occidente no tiene freno. La extrema izquierda real ha frenado a la derecha del sentido común. Porque supuestamente los que nunca votan o nunca trabajan ni cotizan tienen miedo y por eso votan comunismo como el de Cuba o Corea del Norte para tranquilizarse y al terrorismo islámico. Vamos bien camino de la destrucción de los estados de occidente.

No cabe duda que países como Rusia y China salen beneficiados por seguir fieles a su idiosincrasia y valores. Toca repensar lo que nos están haciendo. Europa debería estar llorando. Pero no pasa nada vonderbrujen sigue al mando. Francia se ha convertido en un chiquero. Cuando quieran arreglar las cosas votar no será suficiente. Empieza la fiesta de la destrucción de nuestro país vecino.

La gran paradoja de Francia es que la mayoría votó a la derecha patriótica, pero con un 37 por ciento el RN no gobierna, y con un 25 por ciento la extrema izquierda gobernará o se dedicará a desgobernar y destruir el estado. En Francia hay una violación cada 20 minutos y los que lo promueven gobernarán. Los conductores españoles de autobuses turísticos saben desde hace años que no pueden entrar en París porque les vandalizan o roban los autobuses. La peligrosidad es extrema. Lo era ya hace 30 años. En Londres si te oyen hablar español en un autobús te hacen bajar y te dejan donde pillen.

Aquí cada vez que un caso judicial amenaza a los que nos administran se archiva por defecto de forma, en el mejor de los casos se aplaza. Sorprende la facilidad conque la izquierda acepta a la única ultraderecha supremacista que hay en España que es Junts, hasta el punto de amnistiarlos y deberles el gobierno. Mientras las administraciones destinan cientos de millones para mantener a inmigrantes ilegales, los palmeros, nunca mejor dicho, siguen en unos contenedores que les quieren vender por 120.000 euros. Los índices de criminalidad van subiendo día tras día en España. Es como si esta sociedad woke estuviera enferma de "hibristofilia" que es una parafilia en la cual la excitación sexual se produce como consecuencia de tener relaciones con personas que han cometido mentiras, infidelidades o delitos como violaciones, asesinatos o robos a mano armada.

Hacienda ha recaudado 3200 millones por la campaña de la Renta, un 55 por ciento menos de lo previsto. España está triste este verano, llena de gente cabreada. Ir a la compra resulta espantoso. Mucha gente mayor está viviendo al límite. La renta de los hogares si sitúa a niveles de 2008. El estancamiento del país es vergonzoso. España se ha convertido por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza, así las cosas seguiremos blanqueando la okupación y mil delitos más, en bien de la gobernanza de ya no se sabe quién...