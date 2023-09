Lo cortés no quita lo valiente: de Feijóo, dije anteayer por activa y por pasiva en este artículo https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/opinion/20230730/pp-no-partido-fiar/783051695_13.html que era un “político endémico de Galicia” Mantenía que la nación, su gobierno le venía grande, pero eso lo decía anteayer con la evidencia palpable de las dificultades para coser un diálogo o discurso más o menos convincente de quien era o debía ser el líder del Partido Popular; ayer tras la sorpresa mayúscula de la defensa que hizo de su sesión de investidura mi opinión sobre la capacidad de liderazgo del Sr Feijóo cambio -tanta ha sido la sorpresa- que me hace pensar de qué ataduras dogmáticas de partido se ha tenido que deshacer para que, por fin, el PP tenga un líder digno de doctorarse como tal.

Porque sí.

Ayer, por fin, no sé si la derecha encontró un líder o fue un político endémico de la derecha Gallega el que encontró o recuperó la capacidad de liderar que se le suponía a aquel que portaba en sus alforjas a su paso por Pedrafita do Cebreiro 4 mayorías absolutas en el gobierno de Galicia.

Ayer Feijóo, demostró que a la oposición o al gobierno hay que amenazarlos a base de discursos duros, directos, despiadados destinados a demostrar la nula coherencia del contrario, en este caso, la que no tiene el PSOE, sobre todo, si es el PSOE que quiere aniquilar el Estado de Derecho con su ley de amnistía.

Un discurso que no creo que sea obra del saltimbanqui moreno y playero Borja Sémper, sino más bien, de esos negros que se lo curran y le escriben los suyos a Isabel Díaz Ayuso y, si el origen no es la escribanía de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, al menos, sí lo es en el espíritu.

¿Es esto algo que le resta a Feijóo? ni mucho menos, es una capacidad propia de un líder analizar la aptitud que te ha llevado a obtener malos resultados ganadores y tener el poderío de cambiarlo radicalmente es el discurso que al PP le faltaba escenificar y a él se le debe la labor de ejecutarlo. Por tanto, y a mi entender, el PP encontró ayer su alegato político y el líder que le haga proselitismo, que falta les hace, viendo los resultados electorales.

Y ¿aquí acaba el asunto? claro que no, este discurso no es algo extraño o ajeno al PP, es el mismo o parecido (en los aspectos puntuales puesto en cuestión en mi anterior artículo) a aquel que se planteaba en las elecciones del año 2011 en las que a Rajoy se le dio mayoría para gobernar, y que fue negligentemente desaprovechado y repito: “de aquel gobierno se hereda la situación en la que este país se encuentra hoy”

En un artículo anterior escribía que “El PP no es un partido de fiar” exponía las razones, mis razones, para tal posicionamiento; ayer Feijóo dijo en repetidas ocasiones que él sí era un político de fiar y no voy a ponerlo en duda, ya he dicho que mi desconfianza se dirige hacia el PP como partido político y a su responsable por aquel entonces.

La traditio en Derecho romano es el perfeccionamiento de una compra y venta o negocios jurídicos en los que la culminación es el traslado de la propiedad de un bien; se dice que este tipo de contratos no finalizan hasta que se hace entrega del producto comprado o transmitido.

En el año 2011 pagué con mi voto al PP para que entregase a los españoles la independencia del poder judicial, el cambio de la ley electoral y otras reivindicaciones.

El señor Feijóo debería saber que la traditio del contrato que se produjo en el año 2011 no se ha completado, yo ya he pagado y no pienso pagar dos veces por muy de fiar que sea Alberto Núñez Feijóo.

Y cuando el PNV, al que se dirigió profusamente en busca de su aprobación vuelva a negársela mañana en la segunda votación, deberá acordarse que eso es así porque el Partido Popular trasladó la propiedad de los artículos objeto del contrato (ley electoral, independencia judicial, etc.) a aquellos votantes que en el año 2011 se fiaron de la palabra de Mariano Rajoy.

¡Por cierto! avise en ese artículo de opinión que la Ley de amnistía que el PSOE piensa promulgar puede servir para coser su gobierno, pero también, puede servir para coser ese gobierno también a los destinos de los terroristas de ETA. Si sirve para anular un delito como son los que se cometieron en octubre del 17 en Cataluña, también puede servir para anular la calificación del delito de terrorismo etarra. Igual hay que recordar lo que le dijo a Patxi López la madre de Joseba Pagazaurtundua.

Cosas veredes, Sancho, que no crederes. Suerte Sr. Feijóo.

