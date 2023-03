Llegada la hora de comer se suspendió la sesión hasta las cuatro de la tarde en que comenzaron las intervenciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor, sin que el candidato contestara a ninguno de ellos. Duro estuvo Valdeví quien a gritos calificó de decepcionante la intervención del candidato para, inmediatamente pasar a descalificar a Vox y al Partido Popular.

Especialmente agresivo con el candidato fue también el representante del PNV y chulesco como siempre y haciendo honor a su apellido, intervino Gabriel Rufián. Inés Arrimadas, bien en su lacrimógena intervención que sonaba al canto del cisne.

Del resto de los grupos minoritarios no merece la pena destacar a ninguno, si bien la mayoría, que no todos, mostraban su respeto por el candidato, pero se negaban a apoyar una moción condenada al fracaso desde que fue anunciada por Abascal.

Suspendida la sesión, se reanudó en la mañana del miércoles, con la intención de Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular, quien tras saludar cortésmente al candidato, dedicó su intervención a dar un repaso a SuperSanchez y a sus múltiples mentiras, y reiteró la decisión del Partido de abstenerse ante la inutilidad de la moción presentada, que venía a suponer un balón de oxígeno a un gobierno terminal. “Cualquier actitud distinta de la abstención estaría vulnerando los principios del PP y abonaría la política de bloques. No vamos a votará favor por respeto a los españoles y no vamos a votar que no por usted.

Pero la apoteosis final llegó con la intervención del iletrado portavoz del PSOE, quien a grito pelado se dedicó a descalificar al candidato y por supuesto a Vox y al Partido Popular, olvidándosele por cierto que él fue lendakari con el voto gratuito del PP, y que en el debate para aspirar a la Secretaría del Psoe llegó a preguntar a quien hoy es su jefe si sabía lo que era una nación.

Y fue sólo tras la intervención de Pachi López cuándo tomó la palabra el candidato para dar la réplica a las intervenciones de los distintos portavoces, pero que cobró especial interés cuando contestó al portavoz socialista. He aquí alguna de las perlas que el catedrático Tamames dedicó al bachiller:

“Hemos visto las dos Españas, peor que las del 36”

“Un parlamento está para hablar de las cosas importantes“

“Yo no me esperaba un mitin como este en la patria de la Soberanía Nacional”.

“Me produce el anterior orador, (Pachi López), una situación preocupante… estaba camino del infarto”

“Utlizan a las mujeres como moneda de cambio. Ustedes son los mejores, los más listos, los más buenos…”

“Tenemos hoy más violaciones que antes de esta oleada feminista”

“Se ha contagiado con un virus al resto del Gobierno. Tienen el Síndrome de la Moncloa”.

“Esta es una casa para hablar, no para dar gritos”.

“Patxi, se excita Vd. demasiado… le recomiendo cafinitrina”.

“Ser antifranquista hoy no tiene ningún mérito”.

“Largo Caballero nos llevó a la guerra civil”

Y es que cuando Patxi López nació en 1.959, Ramón Tamames ya había pasado por la cárcel de Carabanchel por luchar contra la dictadura de Franco en su etapa estudiantil.

Y como estaba previsto, arrojó un resultado en que la moción fue respaldada por los 52 diputados de Vox a la que se sumó un diputado tránsfuga de Ciudadanos, se abstuvieron los populares, y los demás votaron en contra.

Y colorín colorado, hasta la semana que viene.

