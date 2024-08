Hace una semana dediqué mis comentarios a lo que han sido la Feria y Fiestas de Valladolid a lo largo de la historia y particularmente mi experiencia vital a lo largo de mis años, dejando para más adelante mi opinión sobre las pseudoelecciones venezolanas de las que transcurrido más de un mes el sátrapa venezolano sigue sin enseñar las actas, y el Presimiente Sánchez sigue guardando un cobarde silencio frente a la condena terminante que han hecho otros mandatarios europeos, no sabemos si por exigencia de su amigo Zapatero, como tributo a las célebres maletas de Delsy la fea, o por exigencia de sus socios de gobierno que sí se han pronunciado a favor de Maduro, pero en todo caso nadando y guardando la ropa... así que tiempo nos queda para hablar del tema...



El otro tema de la máxima actualidad son las repetidas salidas de pata de banco del exalcalde vallisoletano y actual ministro de Fomento, Oscar Puente, que no para de hablar de todo, según recibe las órdenes de Moncloa, llegando a afirmar que nunca España ha vivido un momento mejor que el actual en materia de ferrocarriles llegando a mencionar a Franco, tema habitual en las excusas de la Moncloa, pero sin explicar para nada el tema de la adquisición de las mascarillas para el Ayuntamiento de Valladolid que les reclama su colega y antecesor José Luis Abalos.



Y como estos temas van a dar para mucho tiempo, vamos al tema. Y es que hoy, se inician formalmente las fiestas con el Pregón que esta tarde pronunciarán desde el balcón de la Casa Consistorial las Walkirias del Pisuerga, asociación de mujeres que han padecido cáncer de mama y que han sido elegidas por el Alcalde para abrir las fiestas y que promueven la práctica del Dragón Boat , una modalidad de piragüismo que previene y mejora el linfedema que puede acompañar al tratamiento del cáncer de mama,



No voy a reproducir aquí el programa de las fiestas vallisoletanas del 2.024, puesto que el Ayuntamiento se ha encargado de publicitarlo hace tiempo. Creo que puedo asegurar que es un programa muy completo y que todo el mundo encontrará algo de su gusto, aunque en este tema, como en la selección de fútbol o en los carteles de toros, cada uno haría su propia selección. Y por cierto, hablando de toros, ayer, Tauro Emoción, gestora del Coso de Zorrilla, ayer adelantó el cartel de ferias con una recepción en el propio recinto del coso a los abonados a las corridas de estas ferias a la que asistió el triunfador del pasado año, Juan Ortega, que compartió tertulia y fotografías con los aficionados. Creo que es de justicia reconocer el esfuerzo de Tauro Emoción en favor de la Fiesta.



Esta tarde las Peñas realizarán una concentración y desfilarán hasta la Plaza Mayor a escuchar el Pregón, y a partir de hoy la Plaza mayor se constituirá en el escenario de espléndidos conciertos. Pero no será tan sólo en la Plaza Mayor, pues prácticamente las fiestas se disfrutarán prácticamente en todos los barrios.



Yo no puedo disimular mi perfil Taurinófilo y he de reconocer que los carteles me parecen muy completos: mañana con la corrida de rejoneo en la que despediremos a mi buen amigo Pablo Hermoso de Mendoza, el rejoneador que marcó un antes y un después en el arte del toreo a caballo, aplaudiremos la alternativa de un novillero vallisoletano, despediremos a otro de los grandes, disfrutaremos con el encierro de Emilio de Justo con seis victorinos y cerraremos con un cartel de toreros banderilleros. A mí me parecen unos carteles muy completos, pero respeto cualquier opinión diferente a la mía. Esto son los toros, pero en cualquier caso es de agradecer el esfuerzo de la empresa por acercar a la gente joven al mundo del toro.



El espectáculo de los drones en el Caño Hondo es una novedad interesante y el resto de la programación parece muy atractiva. En cualquier caso, dentro de ocho días podremos juzgar su resultado, salvo que Maduro se atreva a publicar las actas electorales, y Abalos nos cuente lo que sabe de Oscar Puente y las mascarillas vallisoletanas...



Hasta entonces sólo me resta desearos muy felices fiestas y animaros a acercaros por estas tierras para disfrutar con nosotros, así que muy felices fiestas... y hasta el viernes que viene.