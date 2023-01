Flota la sensación como si viviéramos en la antigua unión soviética, la verdad se oculta hasta el punto que la mentira parece que es la verdad. Al final no se sabe lo que es real o irreal, la verdad de la mentira. Es como vivir en el color gris, flotamos en la mentira. El día que los científicos puedan convertir a los traidores, facinerosos, mentirosos y mediocres en energía, los recursos serán inagotables. Los mediocres se rodean de personas más mediocres para poder manejarlos y parecer menos mediocres.

Foto a la que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos. Se puede ser muy analfabeto y estar muy bien educado, no ser un mediocre, y sin embargo hay quien sale de la universidad sin la más mínima educación. Políticos canallas dirigidos por malvados que venden humo sin parar. Volvemos a sobrepasar los tres millones de parados y la inflación ni sube ni baja, la cifra de cada mes parece que se suma al del anterior. Alguien recuerda que cada nueva cepa del Covid afirmaban que era mil veces más contagiosa que la anterior y así hasta infectarnos la mente, pues con el clima desde el agujero de la capa de ozono, que ahora parece se recupera, lo mismo. Tuvimos que dejar de usar los desodorantes y la laca del pelo.

El próximo día 5 la UE prohibirá la comprar de gasóleo y productos petrolíferos procedentes de Rusia por lo que su precio subirá, por el contrario sin hacer ruido ante la subida del precio del níquel un cuarenta por ciento la UE va a elevar sus importaciones desde Rusia pese a la guerra. Nos mienten con mentiruscos con piedras para una vez más elevar la recaudación de los impuestos sobre los combustibles, es lo que les interesa. Cambio climático a parte al frío de enero antes lo llamábamos invierno.

Así las cosas una vez más los políticos y los medios tienen miedo a poner la nacionalidad de un asesino, a poner asesinado al fallecido. Miedo a deportar. Miedo a afirmar que la inmigración irregular es peligrosa sea del color que sea, y que no existe más religión de paz que la cristiana. Miedo a decir la verdad. Miedo al terrorismo salafista yihadista. En Lepanto, Covadonga, las Navas de Tolosa se pudieron los medios para atajar el problema.

Aquí tenemos los medios y las leyes pero los que mandan no dejan aplicarlos. En lugar de preocuparse por las víctimas del pasado hay que preocuparse por las del presente. Nos venden que lo de Algeciras es anecdótico y no tiene nada que ver. Se utiliza la tolerancia para islamizar y quemar iglesias. La verdad no puede contra un mediocre convencido de la mentira. Hemos delegado a la fuerza nuestra seguridad en el estado y éste es el responsable de ella.

Para los que todavía creen que Rusia no puede ganar la guerra que piensen que tiene 4000 ojivas nucleares operativas y que algunas de seguro apuntan a Madrid. Los americanos ganaron la segunda guerra mundial porque consiguieron fabricarlas. Llega la primavera y todos esperan la pinza por la espalda que les va a caer a las tropas ucranianas a día de hoy estancadas ante un escudo de posiciones y artillería difícil de salvar.

Hay que reflexionar y dejarse de ayuda inútiles que sólo benefician a los acreedores de Ucrania. Moscú advierte a la población occidental que la OTAN los lleva a una confrontación que se va intensificando. De momento la inteligencia de Burgos ha vencido a la mejor inteligencia americana. Burgos 1- EEUU 0. Misiles fuera y tenemos un abuelo que vale por todos, a pesar del agua sin solución de Toro que nos corroe. Bromas aparte tenemos mucho que hacer por, para y en Castilla y León.

Sigue los temas que te interesan