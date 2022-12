Parece que el mayor problema de esta generación es quedarse sin wifi o sin datos en el móvil de última generación. Es increíble pero también es verdad que no pueden aspirar a más. Preocuparse por la verdad suele costar poco y hasta es gratis. La izquierda pocas veces se ha hermanado con la verdad para conseguir sus fines. Los que nos gobiernan parece que se van a tomar unas vacaciones de Navidad exhaustos de no hacer nada bueno. Pretenden hacernos creer que necesitan vacaciones pagadas. El resto cuando llega de trabajar cansado de hacer horas para no llegar a fin de mes pocas ganas tiene que le expliquen nada, ni saber nada de nada. El dinero, la salud son bienes tan escasos en esos tiempos que al final lo paga el amor, y al final se acaba o se entra fácil en el engaño.

Generación tras generación los jóvenes van creciendo totalmente desinformados sobre la verdadera historia de España consecuencia de un abandono de la educación, la cultura real, del periodismo de investigación y de banalizar la historia. Habría mucho que decir sobre los distintos tipos de vulnerabilidad. Muchos ciudadanos se han asustado al ver que una ministra usa a su hijo al modo de un pisapapeles en su mesa de despacho, tras una semana de sustos. Poco es lo que pasa. El mayor defecto de un hombre es mostrar sus propias flaquezas, según un aforismo de Baltasar Gracián.

La frivolidad con que algunos 'protagonistas' de la vida económica, política y social lanzan ideas y opiniones sobre la actualidad, dice muy poco sobre su propia reputación. Una cajera puede equivocarse en el cambio pero el daño no pasa de ahí, un ministro cuando se equivoca puede perjudicar la vida a miles de personas. La gente empieza a estar harta de tanta ineficacia e ignorancia asalariada políticamente del Estado, partidos políticos e instituciones. A nivel de la UE empezamos con los sobornos de Catar al más alto nivel que se han ido complicando al aparecer Marruecos involucrado. Seguramente ya le están echando paladas de arena al tema. Pero muchas políticas empezarían a tener sentido gracias a los sobornos. De momento la policía belga ha requisado bolsas de papel, de tela, de viaje, maletines, maletas y mochilas con un total de un millón y medio de euros en billetes ecosostenibles, en la región de Bruselas.

Miedo da lo que va a salir, si sale, de este estercolero de la UE que lucha por la minorías desfavorecidas y para no dejar a nadie atrás. Parte de las armas enviadas a Ucrania están acabando en manos de grupos terroristas en el norte de África y de la cuenca del lago Chad. Aristófanes afirmaba que Catalanes y vascos siempre fueron y se sintieron españoles hasta que a finales del siglo XIX, llegó una banda de supremacistas descerebrados a decir a sus paisanos que pertenecían a una raza superior y los más tontos se lo creyeron. Los listos siguieron viviendo a su costa y pasando la granujada de padres a hijos dentro de las familias de toda la vida. La oposición una vez más queda retratada como dice el refrán: El gobierno, Marruecos, La UE, los golpistas, los inmigrantes ilegales, etc. se ríen de nosotros.

Todos sabemos que nos mienten, ellos saben que nos mienten. Sabemos que saben que sabemos que nos mienten, y aun así nos siguen mintiendo. ¿Qué hace falta para que comprendamos que esto no va bien? A España se la gobierna queriéndola, no se la gobierna reformando el Código Penal en 48 horas, reformando leyes orgánicas, ni votando en plenas navidades lo que les conviene a los que quieren romper nuestra nación para que seamos todos felices.

