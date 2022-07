Que Valladolid es una ciudad de rango internacional no es una novedad, ni mucho menos se debe a que el actual alcalde haya sido designado por el Psoe miembro suplente del Comité de las Regiones, el mismo Psoe, por cierto, que le nombró portavoz federal y le cesó a los pocos días.

El hecho de que aquí naciera Felipe II, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento, o que aquí se debatieran las “Controversias de Valladolid”, entre 1.550 y 1.551, en el Colegio de San Gregorio, para terminar dando la razón a Bartolomé de las Casas, que defendía la racionalidad de los indígenas considerándoles iguales a los españoles, no deja lugar a dudas sobre la internacionalidad de nuestra ciudad en la historia de España.

Pero sin necesidad de remontarnos muchos siglos atrás, desde el pasado siglo en nuestra ciudad se celebran distintos eventos que merecen reconocimiento internacional: la Semana Santa, entre las más antiguas y más bellas de España con varios siglos de historia, o nuestro festival de cine, la SEMINCI, tan sólo un año más joven que el Festival de San Sebastián que fue promovido por el alcalde Antolín De Santiago-Juárez, el Festival de Teatro y Artes de Calle, el Concurso Internacional de Tapas, las Competiciones Internacionales de Pádel en nuestra Plaza Mayor, todos ellos, y otros muchos, obra de los equipos del alcalde León de la Riva y que son visita obligada para cuantos se acercan a nuestra ciudad coincidiendo con su celebración.

Y ahora resulta que nuestra ciudad adquiere rango internacional porque Oscar Puente ha sido designado miembro suplente del Comité de las Regiones en representación de los municipios españoles, lo cual, en opinión del interesado, es “un paso adelante” que reconoce la importancia del municipio vallisoletano, y que Valladolid es una ciudad muy bien posicionada, y que ”se debería haber producido hace dos años”, pero “todavía queda tiempo para hacer cosas hasta el final del mandato”…

Y qué es el Comité de las Regiones, que en opinión de nuestro alcalde supone un especial reconocimiento para nuestra ciudad ?Pues el Comité de las Regiones es una organización que pretende dar voz a organismos sub nacionales dentro del marco institucional europeo, tiene carácter consultivo, está integrado por 329 miembros titulares y otros tantos suplentes, en el que España tiene 21 representantes titulares y 21 suplentes, un titular y un suplente por comunidad autónoma, y 4 titulares y 4 suplentes en representación de los ayuntamientos. Habitualmente uno de ellos es el presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) acompañado por otro alcalde de su propio partido y los dos correspondientes suplentes, y el otro partido mayoritario propone los otros cuatro. Como veis, para nuestro alcalde ser uno de los 329 suplentes supone un reconocimiento a la ciudad, como si los elegidos lo fueran por las instituciones europeas y no por la FEMP… Pues bien, modestamente yo representé al PP en este Comité, también como suplente, durante tres mandatos, (12 años), y entiendo que eso, entonces como ahora, es una decisión de partido y no de las instituciones europeas que se limitan a aceptar la propuesta.

Pero es que Valladolid sí tenía una presencia internacional propia a través de su Ayuntamiento hasta la llegada de Oscar Puente, que se fue cargando poco a poco: se cargaron la página web Internacional del Ayuntamiento de Valladolid, que era una herramienta básica para potenciar la apertura de la capital. Se cargaron la Red de Embajadores, invento de Fernando Rubio, integrada por profesionales vallisoletanos instalados en el extranjero y que servían de enlace a vallisoletanos que visitaban estas ciudades por distintas razones, al tiempo que proporcionaban información sobre nuestra ciudad a los interesados en España en aquellos países. Por supuesto que no tenían retribución alguna y los recibíamos en el Ayuntamiento en Navidades. La FEMP recomendó esta Red como “buenas prácticas municipales”. Llegamos a tener más de 400 embajadores.

Pero es que hay otro organismo ínter municipal que agrupa a ayuntamientos españoles, portugueses e hispanoamericanos, la OICI, organismo del que fui vicepresidente cuatro años y presidente otros cuatro, y aquí sí, por elección de los ayuntamientos integrados en la organización iberoamericana y tampoco monté publireportaje alguno.

Y otro aspecto de la presencia internacional de nuestra ciudad es el capítulo de los hermanamientos: Valladolid se hermanó con Morelia (precioso antiguo Valladolid en Méjico) siendo alcalde Manuel Vidal, con Lille, siendo alcalde Tomàs Rodríguez Bolaños, con Florencia, Lecce y Orlando siendo alcalde quien esto firma, y en los siete años del actual alcalde tan sólo se han hermanado con Amedabah en la India, ciudad con las que habíamos firmado un protocolo de amistad nosotros, como paso previo, sin llegar a hermanarse con Boston, con quien dejamos firmado un protocolo de amistad previo al hermanamiento y otro tanto ocurrió con Guadalajara, en Méjico.

Y respecto a la llegada de los indios a fabricar autobuses eléctricos en Valladolid, conviene recordar qué, quien logró que el Gobierno Indio instalara su tercera Casa en Europa en Valladolid, y las críticas que reñimos por parte de los socialistas por intentar captar turismo indio, “cuando sólo el 10% de los indios 110 millones” hacen turismo, como pudieron comprobar el propio alcalde y su numeroso séquito en la visita que hicieron nada más tomar posesión en su primer mandato, sin olvidar los premios internacionales concedidos a Valladolid por proyectos como la Cúpula del Milenio o la Ruta “Ríos de Luz”, también abandonada.. En fin, que en temas internacionales en relación con nuestra ciudad convendría ser mucho más prudente de lo que es el alcalde. Pero es que hasta en esto es clavadito a su jefe.

Eso sí, el alcalde se encarga personalmente de elegir los grupos musicales que actuarán en la Plaza Mayor y lo hace público a través de su twit personal. Todo un ejemplo.

Y por hoy ya está bien. Por cierto, reconoce que la circulación de bicis y patinetes por las aceras es ilegal pero sigue sin sancionar a los infractores.

Hasta la semana que viene.

Francisco Javier León de la Riva fue presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP durante 12 años

