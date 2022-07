Una cara zamorana para los Sanfermines de TVE: Ana Prada presentará su especial junto a Julián Lantzi

La reportera de España Directo Ana Prada será la presentadora de los Sanfermines en Televisión Española, junto al presentador navarro Julián Lantzi. La periodista tiene sus orígenes en Zamora, y ella misma se define como "madrileña de Sanabria".

Así, Ana Prada y Julián Lantzi formarán parte del equipo de periodistas que contará el regreso de las Fiestas de San Fermín, en directo, para toda España. Del 7 al 14 de julio, la zamorana y el navarro se unirán al experto corredor Teo Lázaro para informar cada día, a las 7.15 horas, en el programa especial de los encierros Vive San Fermín en La 1 y RTVE Play. En ese período llevarán a cada rincón de España y del mundo una de las fiestas españolas que despiertan más interés tanto dentro como fuera del país.

Ana Prada ha reconocido durante la presentación del programa especial que está acostumbrada a realizar periodismo de calle, por lo que afirma que no se esperaba esta oportunidad. "Me hizo muchísima ilusión porque además es algo que me gusta y que siempre se ha visto en mi casa", señala la sanabresa.

¡RTVE se vuelca con los #sanfermines!



Así fue la presentación del dispositivo de este año con @AnaPradaTv, @JulianIantzi1 y el corredor @TeoLazaro a la cabeza.https://t.co/nF7L3GVJte pic.twitter.com/DIc6Fnjzmy — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 1, 2022

