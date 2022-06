Podríamos sumarnos a la comedia de hablar sin conocimiento de vulcanología, de sostenibilidad insostenible, de coches eléctricos que no se pueden recargar por el precio de la luz y la incapacidad de la red para generar electricidad para los automóviles, de productos ecológicos que generan más contaminación durante su procesamiento que si los compraras en la frutería de la esquina, de la desmemoria democrática, de colas del hambre donde lucha gente que quiere trabajar y no tiene ni una ayuda, etc.

España va mal, más que peor, como nunca desde que tenemos memoria algunos. Una idea mediocre que genera entusiasmo llega más lejos que una gran idea que no inspira a nadie o ahorra dinero. Estamos bajo la bota de los mediocres inoperantes activos. Han copado todos los aspectos de la sociedad. Su falta de empatía o de espíritu como se decía antes, la cultura de no esfuerzo, de las oportunidades para los que no valen, del transigir les ha dado un no lugar. Un sitio donde no deberían estar.

En un mundo como el actual, inculto y complejo, lleno de ruido y con muy poco criterio, se ha sumado a los mediocres las redes sociales creando mucha confusión, porque no siempre el receptor filtra adecuadamente, no tiene conocimiento. La prensa rigurosa está siendo sofocada y suplantada por un montón de aficionados, manipuladores y mediocres espontáneos, que forman un grupo muy heterogéneo, en el que prima la ausencia de rigor.

Ese rigor que se le exige al periodista y que él se exige a sí mismo pierde la batalla frente a la mediocridad, al chanclismo, al populismo, a la demagogia barata, a la noticia sin confirmar, y al sensacionalismo fácil de las redes. Este es un territorio muy peligroso. Al final, la gente se está comportando y está votando, pensando más según lo que le ofrece la red social populista, desordenada e irresponsable, que según lo que puede leer en un medio más riguroso y contrastado que ya no es capaz de entender.

La información veraz ha sido sustituida por el ruido que produce algo efímero como son los rumores, la cultura del chándal y las chanclas. Por lo que es fácil sembrar odio hacia los demás o hacia ciertas causas. Basta con culpabilizar a las personas o la sociedad de sus propios fracasos. Cuando al anular a una persona, aumentas su amargura y resentimiento lo conviertes en un ser inepto, y atormentado, carente de sentido. Si es mediocre inoperante activo peor. Las vidas sin sentido son desdichadas. La persona anulada se enfada y se vuelve agresiva.

Hoy en día una persona dice que se ha deconstruido y que a partir de ahora es un perro, por no decir otra cosa, porque lo siente así, y si le llevas la contraria el trastornado eres tú. Los trastornos de personalidad y demás enfermedades mentales ahora son la normalidad, lo anormal es ser normal. Los tolerantes al final vamos a ser tontos. Actualmente la tasa de desempleo española duplica a la media de la UE, si no se hubiera recurrido a los ERTE habría sido el triple, el 30% o cerca del 40%. El remate la reforma laboral y la crisis económica mundial. Hemos normalizado rápidamente que la gasolina esté cerca de los dos euros con veinte.

¿Somos conscientes del peligro que corren hoy día los niños al hacerlos vivir en un mundo en el que se pretende cortar de manera definitiva cualquier vínculo con la verdadera realidad y las referencias solidas como son la familia y el trabajo con esfuerzo? Es chocante ver como las tendencias que engañan un día sí y otro también a la juventud se las tilda de sostenibles. Vete de festival con bolsas reutilizables, la tartera y tu propia botella de agua. A quién quieren engañar. Cuando hay dinero no hay tarteras y hay restaurantes. Siguiendo con las cosas chulísimas Ursula Von der Leyen dice ahora que los asaltos migratorios a Ceuta y Melilla requieren una respuesta europea. Diagnóstico a toro pasado. La guerra de Ucrania no es el mayor problema de Europa. El mayor problema es la cada vez más numerosa invasión islamista y el imparable crecimiento de los imparables guetos de delincuencia, que tienen por objetivo acabar con la civilización occidental.

La iglesia católica sufre hoy en día más persecución que en tiempos del Imperio Romano. Hay mártires todos los días silenciados por los medios de comunicación. Sacerdote católico que llega a China es asesinado a los pocos días de un tiro en la cabeza. Este fin de semana se ha producido un ataque con al menos 50 muertos contra una iglesia católica en el suroeste de Nigeria, nadie habla de los heridos. La matanza ha sido brutal. Es una más de la que no se hacen eco los medios de comunicación. El cristianismo católico es la religión más perseguida del mundo. Occidente calla mientras es invadido por el islam. En Europa de momento se queman iglesias. No es casualidad que se hagan oídos sordos ante lo que ocurre con las matanzas de católicos, por los mismos que hacen campaña cuando un tipo entra en un colegio o supermercado disparando a un grupo de personas.

Los requisitos para que un norteamericano tenga residencia española son primero acreditar un seguro médico en vigor y en segundo lugar rentas suficientes para vivir. Para un miembro de la UE un seguro médico en vigor y tener un depósito de 6000 euros. Para un africano ningún requisito. El resto tendremos que acabar tomando ejemplo de algunos líderes socialistas que se han hecho con la nacionalidad dominicana donde se les permite disfrutar de suculentas ventajas fiscales.

El despotismo de los débiles es mucho más peligroso, que el despotismo de los fuertes. Entendido débil por mediocre, fracasado o incapaz. Nuestra cultura está siendo tomada por personas con fuertes trastornos de personalidad. Al mundo parece que le sobran niños y le falta seres adultos. A los niños les faltan referentes de hombres y a las niñas de mujeres con mayúsculas. A la familia se la destruye y a la patria se la insulta o ataca. Quién no lee, recapacita y estudia está limitando su entorno y sus circunstancias. Como decía Unamuno: "La verdad Lázaro, es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal, la gente sencilla no podría vivir con ella". La lealtad es el sentimiento más caro, no lo esperes de las personas baratas o mediocres. Schopenhauer afirmaba que predicar moral es cosa fácil; mucho más fácil que ajustar la vida a la moral que se predica. Ejemplo los tenemos cada día a montones. La vaca no da leche si no la cuidas y la ordeñas. La vida que hemos conseguido no es porque nos hemos quedado en casa en el sofá vegetando. La vida es fluir. La vida es movimiento. La vida es luchar cada día. El agua estancada se pudre.

Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres, el respeto por los hombres. Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el verdadero valor de las cosas, no el precio. Mueren cada día los que después de una vida de sacrificio y penurias, se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que nos enseño a vivir. Se está muriendo la generación de los valientes. La generación que sin estudios educó a sus hijos, la que, a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa. La que enseñó valores empezando por el amor y el respeto. Los que dirigen España no son sin duda los mejores españoles.

