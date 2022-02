Por fin llegó el día 13, y con él se abrieron las urnas. Una vez más, el día anterior por esa absurda jornada de reflexión que impone la LOREG, se puso fin a esa tediosa campaña electoral precedida de la no menos tediosa preelectoral, que es lo mismo, pero sin perder el voto. Las 4.500 mesas electorales se constituyeron con alguna dificultad inicial provocada por el Covid-19 que obligó a tirar de suplentes, pero sin incidentes dignos de reseñar. La dispersión de la población, la no coincidencia con las elecciones municipales con la consiguiente no constitución de mesas en pequeños municipios fue resuelta por la Junta poniendo a disposición de los votantes autobuses para el traslado gratuito desde el domicilio a los colegios electorales.

Hace unos días adelantaba yo mi pronóstico electoral, y la verdad es que sin conocimiento demoscópico alguno, me he acercado bastante al resultado final, (al menos más que Tezanos), pero he de reconocer algunos fallos: dije entonces que el día 14, e incluso el 13 por la noche, todos se proclamarían, por unas u otras razones vencedores de la contienda, pero que el triunfó del PP y el ascenso de Vox eran indiscutibles, pero si analizamos el resultado de forma objetiva tendremos que admitir que ha habido dos vencedores, el PP que ha obtenido más votos y más escaños que los demás, pero lejos de las expectativas y aspiraciones que se imaginaban al convocarlas por lo que cabría calificar el resultado como de victoria pírrica. El otro gran vencedor, lejos de los votos del PP pero con un crecimiento espectacular incluso por encima de sus propias expectativas ha sido VOX. Un tercer triunfador, por qué ocultarlo, ha sido SORIA YA, que ha ganado las elecciones en aquella provincia, con tres procuradores. Nada que ver con la España vaciada pues estos llevan trabajando el tema 20 años.

Y la otra cara de la moneda son los grandes perdedores: CIUDADANOS, que de los 13 procuradores que tenía se ha dejado 12 por el camino, obteniendo un único escaño por Valladolid… y por los pelos, con lo que el otrora todopoderoso Igea pasará al “gallinero” del hemiciclo castellanoleonés. El otro gran perdedor sin duda ha sido el PSOE, que ha perdido 7 escaños a pesar de la vergonzante campaña electoral desarrollada por el Sanchismo utilizando las Instituciones, Congreso, Senado, CIS. y consejo de ministros incluidos. Llegaron a creer que podrían repetir el resultado del 2019, y eso motivó un desembarco de ministros sin precedente por estas tierras y un abanico de promesas que a buen seguro no cumplirán. UPL, que tampoco es la España vaciada sacó tres escaños que no es la primera vez que los obtiene, y UNIDAS PODEMOS, confirmando su debacle imparable, tan sólo uno. Finalmente, por Ávila, que es una escisión local del PP abulense, obtuvo uno.

¿Y ahora qué? Mañueco no tiene más remedio que decir que está contento con el resultado, aunque no sea verdad, pero adelanta que iniciará conversaciones con todos sin marcar líneas rojas, lo que es un acierto, y si lo sabe hacer bien, saldrá triunfador. Vox quiere hacer valer sus votos y tiene todo el derecho a hacerlo, pero no ello implica necesariamente la entrada en el Gobierno y mucho menos una vicepresidencia, aunque con idénticos resultados lo hiciera Cs en el año 20.019. Personalmente yo apostaría por un acuerdo entre los dos partidos al estilo del firmado por Almeida con Vox en Madrid. Y a Garcia Gallardo no le vendría mal para entrenarse dada su nula experiencia en política y gestión. No obstante, confieso que sus declaraciones me han agradado y le auguro un buen futuro… si le dejan los suyos. Pero en todo caso el PP debe hacer una profunda autocrítica, revisando qué y quiénes fracasaron en la campaña electoral.

Desde el PSOE y su enfermiza obsesión anti Vox, Oscar Puente ha apostado por la abstención del PSOE, lo que ha sido inmediatamente desautorizado por el portavoz federal del PSOE. La lastimosa intervención de la graduada escolar Adriana Lastra desde Ferraz interfiriendo con la comparecencia de Tudanca a la misma hora, destilaba rabia. Y hoy los de CIUDADANOS afirmando que están más fuertes y unidos que nunca. Una vez más caminan de derrota en derrota hasta la debacle final. (por cierto, el apoyo de Arrimadas a Sánchez en la reforma laboral ha colaborado en este desastre.

Y para concluir no puedo obviar la vergonzosa intervención, una vez más, de Tezanos, con sus falsas predicciones buscando el apoyo electoral al PSOE. ¿No tendrá algún día un arrebato de decencia y presentará su dimisión? ¿O no será capaz de cesarle el Presimiente Sánchez? ¡Ah, que este tampoco conoce la decencia! Pues a esperar.

