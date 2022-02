El PSOE no posibilitará un gobierno del PP en Castilla y León

El PSOE no posibilitará un gobierno del Partido Popular en Castilla y León después de los resultados electorales del 13 de febrero porque los populares son los “responsables” del escenario actual que hace pasar la gobernabilidad por Vox. Así lo dijo en rueda de prensa el portavoz federal, Felipe Sicilia, al término de la reunión de la Ejecutiva en la que, aseguró, no se trató la opción de una abstención del PSOE para permitir al PP formar gobierno.

No obstante, mientras estaba reunida la Ejecutiva, el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se mostró partidario de que, por coherencia, su partido se abstenga para evitar que Vox entre a formar parte del ejecutivo autonómico. Sus palabras fueron desautorizadas por la dirección y, según apuntaron fuentes de la misma, son impresiones “personales” que nada tienen que ver con la posición de la Ejecutiva, que no contempla esa posibilidad.

Los socialistas se muestran “dispuestos” a sentarse, pero indican que “el escenario de que la extrema derecha sea más fuerte” lo han hecho posible desde el PP, por lo que, espetó, que “sean ellos los responsable de cómo resolver la situación”. “Nosotros, desde la oposición”, insistió Sicilia.

Sicilia sostuvo que el PP ha “fracasado” porque no ha logrado “ni la mayoría que buscaba ni reforzado el liderazgo de Casado” y responsabilizó a sus dirigentes de “este escenario” porque “quisieron correr ese riesgo” al pensar no en los intereses de la región sino los de Pablo Casado.

Desde el PSOE quisieron devolver la presión de los resultados al PP y desde la dirección instan a los populares a solicitar el apoyo del PSOE si no quieren depender de Vox porque, sostienen, eso evidencia que no tienen problemas en negociar con ese partido. Enmarcan en el diálogo claro del ganador que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, abra la puerta a hablar con todas las formaciones incluido el PSOE.

Sicilia aclaró que no tienen "ningún problema", en sentarse a hablar con el PP, "pero también tenemos muy claro que no vamos a posibilitar un gobierno que, a partir de marzo, tiene una agenda ante los tribunales por los casos de corrupción". "No vamos a apoyar a un gobierno manchado por la corrupción", intentó zanjar el portavoz.

Pero las preguntas versaron sobre esa posibilidad y Sicilia insistió en que "este escenario no lo ha propiciado el PSOE" sino que "lo ha propiciado el PP, llevando a los ciudadanos de Castilla y León a unas elecciones interesadas en las que únicamente buscaban poder gobernar en solitario aun a riesgo de que la extrema derecha entrara". "Ellos quisieron correr ese riesgo, que sean responsables con lo que decidieron e hicieron".

"No velaron por los intereses de Castilla y León, sino que velaron por los intereses de Casado" y "hoy no han conseguido ni lo uno ni lo otro", por lo que instó al PP a cargar con la responsabilidad de los resultados, porque "son ellos los responsables de que tengamos a la extrema derecha a punto de entrar en el gobierno de Castilla y León".

Sicilia defendió que, desde la oposición, los socialistas son "más necesario que nunca para poder salvaguardar los derechos y libertades que tanto tiempo ha costado conquistar, y que Vox está dispuesto a pisotear y el PP a dejarle hacer".

En el PSOE reconocieron que no pueden estar "satisfechos" por los resultados tras las elecciones porque "salimos para poder ganarlas y no se produjo", pero Sicilia incidió en que el PP "tampoco" ha logrado sus objetivos, que pasaban por un gobierno en solitario y ha cosechado una victoria "pírrica" que le hace depender de Vox para el gobierno, y tampoco logra reforzar el liderazgo de Casado, "porque hoy tiene un liderazgo mucho más débil que ayer".

De sus cifras, destacó que han logrado un 30% de apoyo del electorado, como en las últimas generales, en un territorio que consideran a priori difícil para sus intereses, pero culpan de su pérdida de escaños a la "fragmentación" derivada de la irrupción de las plataformas locales como Soria Ya.

